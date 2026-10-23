Palmer Luckey satsar på genmodifierade krigshundar – värderas till 11 miljarder

Amerikanska Warhound har kommit ut ur det fördolda med en ovanlig affärsidé: att skapa nästa generations militärhundar genom kloning, genteknik och avancerad försvarsutrustning.

Bolaget har tagit in 200 miljoner dollar, motsvarande omkring 1,9 miljarder kronor, och värderas till 1,2 miljarder dollar – drygt 11 miljarder kronor.

Bakom initiativet står Palmer Luckey, grundare av försvarsteknikbolaget Anduril och tidigare Oculus, tillsammans med Ben Lamm, miljardären bakom bioteknikföretaget Colossal Biosciences.

Enligt Warhounds pressmeddelande ska bolaget utveckla hundar för den amerikanska militären, polisen och räddningstjänsten.

Målet är att få fram friskare, mer uthålliga och bättre rustade djur som kan upptäcka sprängämnen och arbeta i farliga miljöer.

Ska klona militärens bästa hundar

Planen börjar med att samla in genetiskt material från särskilt framgångsrika tjänstehundar. Därefter ska hundarna klonas och deras arvsmassa i vissa fall förändras.

Till en början vill bolaget framför allt minska risken för ärftliga sjukdomar, exempelvis höftproblem och muskelsjukdomar. På längre sikt undersöks möjligheter att förbättra hundarnas prestationer, bland annat deras luktsinne.

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Ben Lamm har enligt Wired även diskuterat möjligheten att använda luktrelaterade gener från vargar.



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Det handlar alltså inte bara om att avla fram särskilt lämpliga hundar, utan om att med genteknik förändra deras biologiska förutsättningar.

Men ännu finns inga färdiga genmodifierade krigshundar i tjänst. De första valparna väntas enligt bolagets planer under 2027, medan de första operativa hundarna kan dröja omkring två år.