Klonade elithundar med förändrade gener, skottsäkra västar och avancerad militärteknik.
Det låter som science fiction, men amerikanska investerare har redan satsat motsvarande närmare två miljarder kronor på projektet.
Bakom satsningen står två av teknikvärldens mest uppmärksammade entreprenörer.
Palmer Luckey satsar på genmodifierade krigshundar – värderas till 11 miljarder
Klonade elithundar med förändrade gener, skottsäkra västar och avancerad militärteknik.
Amerikanska Warhound har kommit ut ur det fördolda med en ovanlig affärsidé: att skapa nästa generations militärhundar genom kloning, genteknik och avancerad försvarsutrustning.
Bolaget har tagit in 200 miljoner dollar, motsvarande omkring 1,9 miljarder kronor, och värderas till 1,2 miljarder dollar – drygt 11 miljarder kronor.
Bakom initiativet står Palmer Luckey, grundare av försvarsteknikbolaget Anduril och tidigare Oculus, tillsammans med Ben Lamm, miljardären bakom bioteknikföretaget Colossal Biosciences.
Enligt Warhounds pressmeddelande ska bolaget utveckla hundar för den amerikanska militären, polisen och räddningstjänsten.
Målet är att få fram friskare, mer uthålliga och bättre rustade djur som kan upptäcka sprängämnen och arbeta i farliga miljöer.
Ska klona militärens bästa hundar
Planen börjar med att samla in genetiskt material från särskilt framgångsrika tjänstehundar. Därefter ska hundarna klonas och deras arvsmassa i vissa fall förändras.
Till en början vill bolaget framför allt minska risken för ärftliga sjukdomar, exempelvis höftproblem och muskelsjukdomar. På längre sikt undersöks möjligheter att förbättra hundarnas prestationer, bland annat deras luktsinne.
Ben Lamm har enligt Wired även diskuterat möjligheten att använda luktrelaterade gener från vargar.
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Det handlar alltså inte bara om att avla fram särskilt lämpliga hundar, utan om att med genteknik förändra deras biologiska förutsättningar.
Men ännu finns inga färdiga genmodifierade krigshundar i tjänst. De första valparna väntas enligt bolagets planer under 2027, medan de första operativa hundarna kan dröja omkring två år.
Får skyddsutrustning från försvarsjätten
Hundarna ska också utrustas med teknik från Palmer Luckeys försvarsföretag Anduril.
Det handlar bland annat om kroppsskydd, ögon- och hörselskydd samt sensorer och system som ska ge hundförare bättre information under militära operationer.
Bolaget använder uttrycket cybernetic augments, men det innebär inte att hundarna ska få elektronik inopererad i kroppen. I första hand handlar det om utrustning som djuren bär.
– Människans bästa vän förtjänar människans bästa teknik, säger Palmer Luckey i bolagets pressmeddelande.
USA beroende av europeiska hundar
Bakom det spektakulära projektet finns också ett betydligt mer jordnära problem.
Enligt Warhound köper den amerikanska militären mer än 80 procent av sina tjänstehundar från Europa. Samtidigt klarar färre än hälften av de inköpta hundarna hela vägen genom urval och utbildning.
Det innebär långa ledtider, höga kostnader och ett beroende av utländska uppfödare.
Warhound vill ersätta delar av den traditionella försörjningskedjan med en amerikansk verksamhet där genetik, kloning, träning och militär utrustning samlas under ett tak.
Enligt Fortune överväger företaget dessutom en affärsmodell där myndigheter löpande betalar för tillgång till utbildade hundar, snarare än att köpa varje djur separat.
Riskkapital och koppling till underrättelsetjänsten
Investerarlistan visar att satsningen tas på allvar i Silicon Valley.
Bland finansiärerna finns Sequoia Capital, ARK Invest, Franklin Templeton, Lux Capital och In-Q-Tel, investeringsorganisationen med kopplingar till den amerikanska underrättelsetjänsten.
Enligt Forbes värderas bolaget till 1,2 miljarder dollar efter kapitalanskaffningen.
Warhound leds av David Spirk, tidigare chef för datafrågor inom det amerikanska försvarsdepartementet och rådgivare åt teknikbolaget Palantir.
Luckey och hans företag Anduril bidrar med idéer respektive teknik, men äger enligt uppgifter till Wired inga aktier i Warhound.
Inga kunder – ännu
Trots miljardvärderingen befinner sig projektet i ett tidigt skede.
Warhound har ännu inga undertecknade kundkontrakt och har inte presenterat något pris för de framtida militärhundarna, enligt Fortune.
Det återstår också att visa att kloning och genförändringar faktiskt kan ge friskare och mer effektiva tjänstehundar i stor skala.
Tekniken väcker dessutom djuretiska frågor. Warhound uppger att djurvälfärdsorganisationen American Humane Society ska bidra till tillsyn och certifiering av träningsprogrammen samt hjälpa till med omplacering av pensionerade tjänstehundar.
För Ben Lamm är projektet en fortsättning på ett redan uppmärksammat arbete med genteknik. Hans bolag Colossal Biosciences har tidigare skapat genmodifierade vargar som företaget presenterat som ett steg mot att återskapa den utdöda jättevargen.
Nu ska liknande teknik prövas på människans äldsta militära följeslagare.
Och om investerarna får rätt kan framtidens försvarsmateriel komma att levereras med både päls och svans.