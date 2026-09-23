FBI ska ha blivit hackade – hackarna ställer ovanligt krav

Den ökända utpressningsgruppen Shinyhunters hävdar att den har hackat den amerikanska federala polisen FBI. På sin läcksajt beskriver gruppen bytet som känsliga uppgifter om ”nästan alla FBI-agenter” och personer som sökt jobb hos myndigheten, rapporterar Breakit.

Nyhetssajten 404 Media var först med uppgifterna. Redaktionen fick ett urval av den stulna datan, med namn, hemadresser och telefonnummer till agenter och deras makar, och kunde verifiera delar av det mot offentliga register, skriver Techcrunch.

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Enligt Nextgov skickade en företrädare för gruppen en fil som tycktes innehålla personuppgifter om närmare 5 000 FBI-anställda, bland dem underrättelseanalytiker, jurister och specialagenter. Hela datamängden har inte verifierats.

Lucka i personalsystem

Gruppen har uppgett för Bleepingcomputer att den på måndagskvällen utnyttjade en tidigare okänd sårbarhet i Oracles Peoplesoft, ett system som ofta används av HR-avdelningar. Därifrån ska angriparna ha rört sig vidare in i FBI:s miljö i Amazons Govcloud, där uppgifter om anställda och sökande lagrades. Gruppen säger sig ha fått med sig två till tre terabyte data.

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Varken FBI, Oracle eller Amazon har bekräftat uppgifterna. Det som påstås ha drabbats är FBI:s egna system i molnet, inte Amazons infrastruktur som sådan.

ANNONS

FBI:s rekryteringssajt och portalen för blivande specialagenter låg under tisdagen nere.