Hackergruppen Shinyhunters påstår att den tagit sig in i FBI:s system och kommit över uppgifter om tusentals agenter och jobbsökande. Datan låg i ett myndighetsmoln hos Amazon, men dörren in ska ha varit ett personalsystem från Oracle.
FBI ska ha blivit hackade – hackarna ställer ovanligt krav
Den ökända utpressningsgruppen Shinyhunters hävdar att den har hackat den amerikanska federala polisen FBI. På sin läcksajt beskriver gruppen bytet som känsliga uppgifter om ”nästan alla FBI-agenter” och personer som sökt jobb hos myndigheten, rapporterar Breakit.
Nyhetssajten 404 Media var först med uppgifterna. Redaktionen fick ett urval av den stulna datan, med namn, hemadresser och telefonnummer till agenter och deras makar, och kunde verifiera delar av det mot offentliga register, skriver Techcrunch.
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Enligt Nextgov skickade en företrädare för gruppen en fil som tycktes innehålla personuppgifter om närmare 5 000 FBI-anställda, bland dem underrättelseanalytiker, jurister och specialagenter. Hela datamängden har inte verifierats.
Lucka i personalsystem
Gruppen har uppgett för Bleepingcomputer att den på måndagskvällen utnyttjade en tidigare okänd sårbarhet i Oracles Peoplesoft, ett system som ofta används av HR-avdelningar. Därifrån ska angriparna ha rört sig vidare in i FBI:s miljö i Amazons Govcloud, där uppgifter om anställda och sökande lagrades. Gruppen säger sig ha fått med sig två till tre terabyte data.
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Varken FBI, Oracle eller Amazon har bekräftat uppgifterna. Det som påstås ha drabbats är FBI:s egna system i molnet, inte Amazons infrastruktur som sådan.
FBI:s rekryteringssajt och portalen för blivande specialagenter låg under tisdagen nere.
Kräver att rapport dras tillbaka
Shinyhunters säger att attacken inte handlar om pengar. Gruppen kräver i stället att FBI inom en vecka drar tillbaka en varning om gruppens metoder som publicerades i maj. Kravet riktas till FBI-chefen Kash Patel och Brett Leatherman, biträdande chef för FBI:s cyberavdelning.
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Enligt Techcrunch kan stulna uppgifter om agenter och deras familjer bli ett kontraspionagehot, om främmande makt använder dem för att pressa anställda. Det är i så fall det andra kända intrånget i FBI:s system i år.
Svensk molndebatt
För svenska myndigheter landar nyheten mitt i en infekterad diskussion om amerikanska molntjänster. Regeringens molnpolicy från i maj innehåller inget förbud, medan Försvarsmakten avstår från techjättarnas moln för hemliga uppgifter med hänvisning till amerikansk lagstiftning, enligt SVT.
I veckan stoppade Skatteverket planerna på att mejla andra myndigheter via Microsofts molntjänst efter kritik från polisen. Nederländernas centralbank har gått längre och flyttat delar av sin molndrift till ett tyskt bolag, skrev Dagens PS i maj.
Den svenska debatten har dock främst handlat om Cloud Act, den amerikanska lag som kan tvinga amerikanska leverantörer att lämna ut data till amerikanska myndigheter. FBI-fallet visar en annan sida av riskbilden. Även när data ligger i ett särskilt myndighetsmoln kan en sårbarhet i ett helt annat system räcka för att ta sig in.
Hotbilden skärps dessutom av AI som gör avancerade intrång möjliga även för mindre resursstarka angripare.