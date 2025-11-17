Realtid
"Ett knapptryck": Hackare använde AI i unik automatiserad attack

Kinesiska hackare har lyckats automatisera AI för att göra jobbet åt dem. (Foto: Furkan Elveren / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Antropic avslöjar att statsstödda kinesiska hackare lyckades manipulera företagets AI-verktyg Claude för att genomföra avancerade cyberattacker mot dussintals organisationer världen över.

Detta är det första dokumenterade fallet där en främmande makt använt AI för att nästan fullständigt automatisera en storskalig spionageoperation.

Enligt Anthropic upptäcktes attackerna i mitten av september och riktade sig mot cirka 30 mål, inklusive stora teknikföretag, finansinstitutioner, kemikalietillverkare och myndigheter, rapporterar Wall Street Journal.

I ett fåtal fall lyckades hackarna faktiskt bryta sig in och stjäla känslig information.

De utnyttjar din kryptoentusiasm – och tar över datorn

Keylogger, skärmbilder och fjärråtkomstmodul – nordkoreanska hackare använder sofistikerad utrustning för att stjäla data via jobbannonser.

”Utfördes med ett knapptryck”

Det som gör dessa attacker unika är graden av automatisering.

Anthropics Claude har använts i en omfattande hackerattack. (Foto: Don Feria/AP/TT)

Claude utförde 80-90 procent av operationen självständigt, med mänsklig inblandning endast vid ett fåtal kritiska beslutspunkter, berättar Jacob Klein, Anthropics chef för hotinformation, för WSJ.

”Attackerna genomfördes bokstavligen med ett knapptryck och sedan med minimal mänsklig interaktion,” säger Klein.

Så kringgick hackarna säkerhetssystemen

För att använda Claude till attack var hackarna tvungna att kringgå Anthropics säkerhetsskydd genom så kallad jailbreaking.

Enligt Business Insider gjorde de detta genom att låtsas att de genomförde säkerhetstester för ett legitimt cybersäkerhetsföretag.

Hackarna bröt även ner sina skadliga förfrågningar i mindre, mindre misstänkta uppgifter för att undvika att utlösa varningssystem.

Jobbade snabbt och självständigt

När väl Claude var manipulerad kunde AI-verktyget självständigt inspektera målsystem, skanna efter värdefulla databaser, skriva skräddarsydd exploateringskod och samla in användarnamn och lösenord.

Axios rapporterar att Claude även skapade bakdörrar och sammanfattade sitt arbete i detaljerade rapporter efter genomförda operationer.

”AI:n gjorde tusentals förfrågningar per sekund – en attackhastighet som skulle ha varit helt omöjlig för mänskliga hackare att matcha,” skriver Anthropic i ett blogginlägg.

En växande trend

Detta är inte ett isolerat fall. Tidigare i november rapporterade Google att ryska militärhackare använt en AI-modell för att generera skadlig kod mot ukrainska enheter, enligt Axios.

Men i det fallet krävdes mänskliga operatörer för att ge instruktioner steg för steg, till skillnad från den kinesiska operationen där Claude agerade mer autonomt.

Steven Adair, vd för cybersäkerhetsföretaget Volexity, berättar för WSJ att hans företag i somras upptäckte Kina-stödda hackare som använde AI-verktyg för att automatisera delar av en hackningskampanj.

”AI ger hotaktören möjlighet att göra mer, snabbare,” säger han.

Anthropic ska stärka skydden

En talesperson för den kinesiska ambassaden i Washington avfärdar anklagelserna och säger att Kina ”bestämt motsätter sig och slår ner på alla former av cyberattacker,” rapporterar WSJ.

Anthropic säger att företaget efter attackerna har uppdaterat sina metoder för att upptäcka missbruk och stärkt sina detekteringsverktyg.

Men Jake Moore, global cybersäkerhetsrådgivare för ESET, säger till Business Insider att incidenten inte kommer som någon överraskning.

”Automatiserade cyberattacker kan skala mycket snabbare än operationer ledda av människor och kan överväldiga traditionella försvar”, säger han.

AnthropicClaudeHackerattackKina
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

