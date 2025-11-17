"Ett knapptryck": Hackare använde AI i unik automatiserad attack

Detta är det första dokumenterade fallet där en främmande makt använt AI för att nästan fullständigt automatisera en storskalig spionageoperation.

Enligt Anthropic upptäcktes attackerna i mitten av september och riktade sig mot cirka 30 mål, inklusive stora teknikföretag, finansinstitutioner, kemikalietillverkare och myndigheter, rapporterar Wall Street Journal.

I ett fåtal fall lyckades hackarna faktiskt bryta sig in och stjäla känslig information.

”Utfördes med ett knapptryck”

Det som gör dessa attacker unika är graden av automatisering.

Anthropics Claude har använts i en omfattande hackerattack. (Foto: Don Feria/AP/TT)

Claude utförde 80-90 procent av operationen självständigt, med mänsklig inblandning endast vid ett fåtal kritiska beslutspunkter, berättar Jacob Klein, Anthropics chef för hotinformation, för WSJ.

ANNONS

”Attackerna genomfördes bokstavligen med ett knapptryck och sedan med minimal mänsklig interaktion,” säger Klein.