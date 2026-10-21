AI-tjänst för läkare exploderar i USA – två tredjedelar använder den

Det amerikanska AI-bolaget OpenEvidence är inte särskilt känt bland allmänheten. Ändå har man nyligen nått en värdering på 15 miljarder dollar.

Anledningen till att man har lockat till sig så stora investeringar stavas framför allt genomslag bland läkare.

Men nu växer frågetecknen kring hur tillförlitlig tekniken är när den används för att fatta beslut om patienters behandling.

Bygger på vetenskapliga tidskrifter

Företaget grundades 2022 av entreprenören Daniel Nadler och har utvecklat en AI-baserad söktjänst som hjälper läkare att hitta information i medicinska tidskrifter och kliniska riktlinjer, skriver Financial Times.

Enligt bolaget svarade tjänsten på fler än 42 miljoner frågor under en månad.

OpenEvidence har vuxit genom rekommendationer mellan läkare och uppges nu användas av nära två tredjedelar av USA:s läkarkår.

Tjänsten bygger bland annat på vetenskapligt granskade publikationer som New England Journal of Medicine och Journal of the American Medical Association.

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Under de senaste 18 månaderna har bolaget tagit in närmare en miljard dollar från investerare, däribland Andreessen Horowitz, Blackstone, Thrive Capital och Sequoia.

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