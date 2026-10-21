En AI-tjänst erbjuder läkare att söka i vetenskapliga tidskrifter och ställa frågor. Det har lett till en jättevärdering, men också en del frågetecken.
AI-tjänst för läkare exploderar i USA – två tredjedelar använder den
Det amerikanska AI-bolaget OpenEvidence är inte särskilt känt bland allmänheten. Ändå har man nyligen nått en värdering på 15 miljarder dollar.
Anledningen till att man har lockat till sig så stora investeringar stavas framför allt genomslag bland läkare.
Men nu växer frågetecknen kring hur tillförlitlig tekniken är när den används för att fatta beslut om patienters behandling.
Bygger på vetenskapliga tidskrifter
Företaget grundades 2022 av entreprenören Daniel Nadler och har utvecklat en AI-baserad söktjänst som hjälper läkare att hitta information i medicinska tidskrifter och kliniska riktlinjer, skriver Financial Times.
Enligt bolaget svarade tjänsten på fler än 42 miljoner frågor under en månad.
OpenEvidence har vuxit genom rekommendationer mellan läkare och uppges nu användas av nära två tredjedelar av USA:s läkarkår.
Tjänsten bygger bland annat på vetenskapligt granskade publikationer som New England Journal of Medicine och Journal of the American Medical Association.
Under de senaste 18 månaderna har bolaget tagit in närmare en miljard dollar från investerare, däribland Andreessen Horowitz, Blackstone, Thrive Capital och Sequoia.
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Stora intäkter
I september genomfördes en finansieringsrunda på 250 miljoner dollar som värderade företaget till 15 miljarder dollar.
Intäkterna kommer huvudsakligen från annonser riktade till användare inom sjukvården. Vid slutet av 2025 hade bolaget bokat annonsaffärer värda 100 miljoner dollar för innevarande år.
Intäkterna från annonser väntas uppgå till mellan 400 och 500 miljoner dollar under 2026.
OpenEvidence har även knutit samarbeten med sjukhus och specialistkliniker, bland annat Mount Sinai Health System och Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Flera vårdgivare har integrerat tjänsten i sina elektroniska journalsystem.
Konkurrensen hårdnar samtidigt. OpenAI har lanserat ChatGPT för vården och Anthropic har utvecklat egna verktyg för hälsosektorn, skriver Forbes.
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Finns inte kvar i Europa
OpenEvidence har dessutom dragit sig tillbaka från EU och Storbritannien, vilket begränsar bolagets möjligheter att expandera på två stora marknader.
Det finns de som oroar sig för att läkare, särskilt de utexaminerade, kan förlita sig allt för mycket på tjänsten.
Även teknikens medicinska tillförlitlighet har ifrågasatts. En studie från Mayo Clinic fann att tjänsten gav korrekta, evidensbaserade rekommendationer i fem undersökta patientfall, men att effekten på behandlingsbesluten var mer begränsad.
Annan forskning, däribland en studie publicerad i Nature i juni, visade att OpenEvidence presterade sämre än generella AI-modeller från Google och OpenAI på vissa kliniska tester.
Bolaget planerar nu att bredda verksamheten till kliniska studier inom bland annat cancer och sällsynta sjukdomar. På längre sikt är målet att använda AI för att hitta nya läkemedel och generera forskningshypoteser utifrån befintlig vetenskaplig litteratur.
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