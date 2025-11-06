Google vill bygga AI-datacenter i rymden – drivs av solen

Googles forskare har dragit igång ett projekt som låter som science fiction men är fullt på riktigt: Project Suncatcher.

Idén är att skapa datacenter i rymden, bestående av satelliter som drivs av solenergi och är utrustade med specialdesignade AI-chip, så kallade TPUs.

Genom att koppla samman dessa via optiska länkar hoppas man kunna bygga ett helt nytt sätt att skala maskininlärning – bortom jordens begränsningar.

Solen producerar över hundra biljoner gånger mer energi än hela mänsklighetens elförbrukning. I omloppsbana kan solpaneler dessutom vara upp till åtta gånger effektivare än på marken, och leverera nästan konstant energi.

Det är detta som gör rymden till en tänkbar plats för framtidens AI.

Satelliter som tänker tillsammans

Projektet bygger på en konstellation av små satelliter som arbetar i samspel, ungefär som ett moln av små datorer. De ska befinna sig i en bana där solen alltid syns, så att energin flödar utan avbrott.

Satelliterna kommunicerar med varandra genom laserljus, i stället för vanliga radiosignaler, vilket gör att enorma mängder data kan skickas med hastigheter på flera terabit per sekund.

För att detta ska fungera behöver satelliterna flyga mycket nära varandra – på bara ett par hundra meters avstånd.

En utmaning är att hålla formationen stabil utan att använda för mycket bränsle. Enligt Googles forskare räcker dock små justeringar för att hålla ordning i rymdflocken.