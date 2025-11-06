Med projektet Suncatcher vill Google flytta AI-beräkningar ut i rymden. Solpaneler, satelliter och TPUs ska skapa kraft på en ny nivå.
Google vill bygga AI-datacenter i rymden – drivs av solen
Mest läst i kategorin
Jättestadens besökare ska få åka flygtaxi – för bara några hundra
Inom tre år ska det gå att ta en elektrisk flygtaxi från Shanghais flygplats till centrum. Det är den kinesiska utvecklaren EHangs ambitiösa plan. Flygtaxi har varit en affärsmodell på idéstadiet i flera år – men nu kan den vara på väg att bli verklighet. Den kinesiska flygtaxiutvecklaren EHang planerar nämligen att inom tre år …
Apple betalar miljardbelopp till Google – för att rädda Siri
Apple närmar sig ett avtal med Google värt runt 1 miljard dollar per år för att ge röstassistenten Siri en kraftig AI-uppgradering. Enligt Bloomberg planerar Apple att använda en specialversion av Googles AI-modell Gemini för att driva nästa generations Siri. Modellen sägs ha 1,2 biljoner parametrar – åtta gånger fler än Apples nuvarande system – …
AI ger fart åt finansvärlden – arbetsuppgifter 31 procent snabbare
Artificiell intelligens har snabbt blivit en självklar del av finansbranschen, men frågan är hur länge framgången håller i sig. En ny rapport från det brittiska bolaget Xero visar att AI redan har förändrat arbetssättet för landets ekonomer och bokförare. Nästan hälften av dem använder AI minst en gång i veckan – ofta tre timmar per …
Shopify ser kraftig ökning av AI-driven handel
AI-trafik till Shopifys butiker har ökat sju gånger sedan januari, medan köp via AI har stigit elva gånger. Shopify, plattformen för e-handel, ser AI som en katalysator för nästa stora teknologiska skifte. Under företagets kvartalsrapport för tredje kvartalet kallade Shopify AI för ett “otroligt verktyg” som ger entreprenörer nya möjligheter och beskrev utvecklingen som den …
Studio Ghibli till OpenAI: Sluta träna på våra verk
Den japanska filmstudion Studio Ghibli ber Open AI att sluta träna sina AI-modeller på studions upphovsrättsskyddade material utan tillstånd, skriver Techcrunch. Brevet skickades av den japanska handelsorganisationen Content overseas distribution association (CODA) som bland annat representerar Studio Ghibli. Studio Ghibli ligger bakom storfilmer som ”Spirited Away” och ”Min granne Totoro”. I samband med att Chat …
Googles forskare har dragit igång ett projekt som låter som science fiction men är fullt på riktigt: Project Suncatcher.
Idén är att skapa datacenter i rymden, bestående av satelliter som drivs av solenergi och är utrustade med specialdesignade AI-chip, så kallade TPUs.
Genom att koppla samman dessa via optiska länkar hoppas man kunna bygga ett helt nytt sätt att skala maskininlärning – bortom jordens begränsningar.
Solen producerar över hundra biljoner gånger mer energi än hela mänsklighetens elförbrukning. I omloppsbana kan solpaneler dessutom vara upp till åtta gånger effektivare än på marken, och leverera nästan konstant energi.
Det är detta som gör rymden till en tänkbar plats för framtidens AI.
Shopify ser kraftig ökning av AI-driven handel
AI-trafik till Shopifys butiker har ökat sju gånger sedan januari, medan köp via AI har stigit elva gånger.
Satelliter som tänker tillsammans
Projektet bygger på en konstellation av små satelliter som arbetar i samspel, ungefär som ett moln av små datorer. De ska befinna sig i en bana där solen alltid syns, så att energin flödar utan avbrott.
Satelliterna kommunicerar med varandra genom laserljus, i stället för vanliga radiosignaler, vilket gör att enorma mängder data kan skickas med hastigheter på flera terabit per sekund.
För att detta ska fungera behöver satelliterna flyga mycket nära varandra – på bara ett par hundra meters avstånd.
En utmaning är att hålla formationen stabil utan att använda för mycket bränsle. Enligt Googles forskare räcker dock små justeringar för att hålla ordning i rymdflocken.
Cyberchef avslöjad – sålde västlig spionteknik till Ryssland
En toppchef inom amerikansk försvarsindustri har erkänt att han sålt hemliga hackverktyg till en rysk kontakt.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Strålning, kyla och ekonomi
Ett annat problem är att rymden är en tuff miljö. Elektroniken utsätts för strålning som kan skada minnen och processorer.
Google har därför testat sina Trillium TPU v6e-chip i en protonstråle.
Resultatet visade att chipen klarade nästan tre gånger mer strålning än vad som väntas under fem års drift i omloppsbana.
Även ekonomin börjar tala för rymdprojektet. Priset för uppskjutningar har sjunkit drastiskt och kan enligt Googles prognoser nå under 200 dollar per kilo kring mitten av 2030-talet.
Då skulle kostnaden för att driva ett rymdbaserat datacenter närma sig markbaserade alternativ.
Nästa steg: provsändning
Google planerar nu ett första försök tillsammans med satellitbolaget Planet. Två test-satelliter ska skjutas upp senast 2027 för att se hur väl tekniken fungerar i verkligheten.
Om allt går som tänkt kan rymden bli nästa stora plats för datorkraft – bokstavligen en molntjänst i omloppsbana.
Och precis som när Google började med självkörande bilar eller kvantdatorer handlar Suncatcher om att tänja på gränserna för vad som är möjligt.
AI ger fart åt finansvärlden – arbetsuppgifter 31 procent snabbare
Artificiell intelligens har snabbt blivit en självklar del av finansbranschen, men frågan är hur länge framgången håller i sig.
Missa inte:
Hemliga kodordet som kan skydda mot AI-bedragare. News 55
Spotify bättre än väntat – vinstlyft 28 procent. E55
Cyberexperter anklagas för egna ransomware-attacker. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.