Google vill bygga AI-datacenter i rymden – drivs av solen

google
Alphabets vd Sundar Pichai. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Med projektet Suncatcher vill Google flytta AI-beräkningar ut i rymden. Solpaneler, satelliter och TPUs ska skapa kraft på en ny nivå.

Googles forskare har dragit igång ett projekt som låter som science fiction men är fullt på riktigt: Project Suncatcher.

Idén är att skapa datacenter i rymden, bestående av satelliter som drivs av solenergi och är utrustade med specialdesignade AI-chip, så kallade TPUs.

Genom att koppla samman dessa via optiska länkar hoppas man kunna bygga ett helt nytt sätt att skala maskininlärning – bortom jordens begränsningar.

Solen producerar över hundra biljoner gånger mer energi än hela mänsklighetens elförbrukning. I omloppsbana kan solpaneler dessutom vara upp till åtta gånger effektivare än på marken, och leverera nästan konstant energi.

Det är detta som gör rymden till en tänkbar plats för framtidens AI.

Satelliter som tänker tillsammans

Projektet bygger på en konstellation av små satelliter som arbetar i samspel, ungefär som ett moln av små datorer. De ska befinna sig i en bana där solen alltid syns, så att energin flödar utan avbrott.

Satelliterna kommunicerar med varandra genom laserljus, i stället för vanliga radiosignaler, vilket gör att enorma mängder data kan skickas med hastigheter på flera terabit per sekund.

För att detta ska fungera behöver satelliterna flyga mycket nära varandra – på bara ett par hundra meters avstånd.

En utmaning är att hålla formationen stabil utan att använda för mycket bränsle. Enligt Googles forskare räcker dock små justeringar för att hålla ordning i rymdflocken.

Strålning, kyla och ekonomi

Ett annat problem är att rymden är en tuff miljö. Elektroniken utsätts för strålning som kan skada minnen och processorer.

Google har därför testat sina Trillium TPU v6e-chip i en protonstråle.

Resultatet visade att chipen klarade nästan tre gånger mer strålning än vad som väntas under fem års drift i omloppsbana.

Även ekonomin börjar tala för rymdprojektet. Priset för uppskjutningar har sjunkit drastiskt och kan enligt Googles prognoser nå under 200 dollar per kilo kring mitten av 2030-talet.

Då skulle kostnaden för att driva ett rymdbaserat datacenter närma sig markbaserade alternativ.

Nästa steg: provsändning

Google planerar nu ett första försök tillsammans med satellitbolaget Planet. Två test-satelliter ska skjutas upp senast 2027 för att se hur väl tekniken fungerar i verkligheten.

Om allt går som tänkt kan rymden bli nästa stora plats för datorkraft – bokstavligen en molntjänst i omloppsbana.

Och precis som när Google började med självkörande bilar eller kvantdatorer handlar Suncatcher om att tänja på gränserna för vad som är möjligt.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

