Andelen AI-genererade poddar exploderar. Av 10 871 nya poddflöden som skapades under en niodagarsperiod visade hela 4 243, motsvarande 39 procent, tecken på att vara AI-genererade.
AI-poddar tar över: Var fjärde ny podd utan människor
Det enligt data från Podcast Index.
”Det är absurt”, sade Dave Jones, som driver Podcast Index, i sitt eget program, skriver Bloomberg.
Fenomenet har fått ett eget namn i branschen: ”podslop”. Formatet lämpar sig väl för automatisering, poddar är billiga att producera, ribban för inträde är låg och lyssnare tenderar att ha halvt fokus på innehållet. AI-modeller kan enkelt generera långa manus och röstsyntetisatorer låter alltmer mänskliga.
En dollar per avsnitt
Företaget Inception Point AI är ett av dem som fullt ut omfamnat strategin. Medgrundaren Jeanine Wright berättade för Bloomberg att bolaget nu har fler än 10 000 aktiva program och producerade mer än 2 500 av dem under en period av tre veckor.
Enligt Fortune ska varje avsnitt kosta omkring en dollar att producera.
Kvaliteten lämnar en del övrigt att önska.
En reporter på The Telegraph lyssnade igenom ett urval av AI-producerade poddar och fann dem anmärkningsvärt innehållslösa.
Ett program som enkelt nog hette ”Lawn” bestod av en monoton AI-röst som mestadels talade i klichéer utan att förmedla någon egentlig information om gräsmattor.
AI-värdarna dessutom tenderar att göra uppenbara logikfel, som att plötsligt referera till karaktärer som aldrig nämnts tidigare, eller i sämsta fall tala rent nonsens.
Annonserna i fokus
Frågan om annonsintäkter är central för att förstå varför produktionen trots allt fortsätter. Flera av dessa poddar är värdade på tjänster som låter program delta i annonsmarknadsplatser utan krav på publik.
Plattformen Spreaker, som ägs av iHeartMedia, tillåter exempelvis AI-genererade poddar att delta i sin programmatiska annonsmarknad och behålla 60 procent av intäkterna.
Andra aktörer har valt en striktare linje.
Värdtjänsten RSS.com kräver att nya program både betalar för ett abonnemang och har minst tio lyssnare under den senaste månaden för att kunna ta del av annonser. Bedöms en podd vara ”slop” stängs annonserna av medan innehållet granskas.
”Om vi missar något är det ett skalfråga, inte en policyfråga”, sade Alberto Betella, medgrundare av RSS.com, till Bloomberg.
Wright på Inception Point är ointresserad av hela diskussionen.
”De som fortfarande pratar om slop är fortfarande på 6–7 skämt bakom”, säger hon till Bloomberg. ”Det är gårdagens samtal.”