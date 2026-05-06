AI-poddar tar över: Var fjärde ny podd utan människor

Det enligt data från Podcast Index.

”Det är absurt”, sade Dave Jones, som driver Podcast Index, i sitt eget program, skriver Bloomberg.

Fenomenet har fått ett eget namn i branschen: ”podslop”. Formatet lämpar sig väl för automatisering, poddar är billiga att producera, ribban för inträde är låg och lyssnare tenderar att ha halvt fokus på innehållet. AI-modeller kan enkelt generera långa manus och röstsyntetisatorer låter alltmer mänskliga.

En dollar per avsnitt

Företaget Inception Point AI är ett av dem som fullt ut omfamnat strategin. Medgrundaren Jeanine Wright berättade för Bloomberg att bolaget nu har fler än 10 000 aktiva program och producerade mer än 2 500 av dem under en period av tre veckor.

Enligt Fortune ska varje avsnitt kosta omkring en dollar att producera.

Kvaliteten lämnar en del övrigt att önska.

En reporter på The Telegraph lyssnade igenom ett urval av AI-producerade poddar och fann dem anmärkningsvärt innehållslösa.

Ett program som enkelt nog hette ”Lawn” bestod av en monoton AI-röst som mestadels talade i klichéer utan att förmedla någon egentlig information om gräsmattor.

AI-värdarna dessutom tenderar att göra uppenbara logikfel, som att plötsligt referera till karaktärer som aldrig nämnts tidigare, eller i sämsta fall tala rent nonsens.