Forskare avslöjar: Satelliter läcker privat och militär kommunikation

Få av oss ägnar satelliter någon större tanke, annat än när GPS:en trilskas eller tv-bilden fryser till is. Men nu har forskare vid UC San Diego och University of Maryland avslöjat något som får även den mest luttrade tekniknörd att sätta kaffet i halsen.

En stor mängd kommunikation som passerar via geostationära satelliter – alltså samtal, meddelanden och datatrafik från både civila och militära användare – skickas helt utan kryptering. Inte ens en symbolisk spärr.

Det mest besvärande?

Forskarna själva tog en vanlig parabol, en sådan som kostar någonstans runt ett par hundra dollar, vilket motsvarar ungefär 2 300 till 2 600 kronor, och riktade den mot rymden.

Resultatet var lika oväntat som olustigt: de kunde höra samtal som rörde allt från drift av viktig infrastruktur till övervakningsdata och betalningsnät.

Till och med riktiga telefonsamtal.

Gamla satelliter, gamla vanor

Förklaringen ligger i att många av de här satelliterna tillhör den äldre skolan. De ligger parkerade i geostationär bana, där de täcker omkring 40 procent av jordens yta med sina signaler. Det gör att kommunikationen sprids som ett brett täcke över klotet.

Förr tänkte ingen på att kryptera eftersom hotbilden såg annorlunda ut. Tekniken var långsam, kapacitet var dyrbar och säkerhet sågs mest som ett hinder.

Forskarna berättar att de från början hade planerat att testa hur pass bra krypteringens skydd var. Men den ambitionen rann snabbt ut i sanden när de upptäckte hur många satellitsystem som helt enkelt saknade kryptering.

Inget att knäcka, inget att bryta igenom – bara ren text, rakt ner till jordens yta.