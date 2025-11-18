Forskare visar att många satelliter sänder data helt öppet – och det räcker med en enkel parabol för att höra sådant som ingen borde.
Forskare avslöjar: Satelliter läcker privat och militär kommunikation
Få av oss ägnar satelliter någon större tanke, annat än när GPS:en trilskas eller tv-bilden fryser till is. Men nu har forskare vid UC San Diego och University of Maryland avslöjat något som får även den mest luttrade tekniknörd att sätta kaffet i halsen.
En stor mängd kommunikation som passerar via geostationära satelliter – alltså samtal, meddelanden och datatrafik från både civila och militära användare – skickas helt utan kryptering. Inte ens en symbolisk spärr.
Det mest besvärande?
Forskarna själva tog en vanlig parabol, en sådan som kostar någonstans runt ett par hundra dollar, vilket motsvarar ungefär 2 300 till 2 600 kronor, och riktade den mot rymden.
Resultatet var lika oväntat som olustigt: de kunde höra samtal som rörde allt från drift av viktig infrastruktur till övervakningsdata och betalningsnät.
Till och med riktiga telefonsamtal.
Gamla satelliter, gamla vanor
Förklaringen ligger i att många av de här satelliterna tillhör den äldre skolan. De ligger parkerade i geostationär bana, där de täcker omkring 40 procent av jordens yta med sina signaler. Det gör att kommunikationen sprids som ett brett täcke över klotet.
Förr tänkte ingen på att kryptera eftersom hotbilden såg annorlunda ut. Tekniken var långsam, kapacitet var dyrbar och säkerhet sågs mest som ett hinder.
Forskarna berättar att de från början hade planerat att testa hur pass bra krypteringens skydd var. Men den ambitionen rann snabbt ut i sanden när de upptäckte hur många satellitsystem som helt enkelt saknade kryptering.
Inget att knäcka, inget att bryta igenom – bara ren text, rakt ner till jordens yta.
Senaste nytt
Vem lyssnar, och hur länge har det pågått?
Det lite obekväma svaret är att ingen riktigt vet. Forskarna konstaterar att det inte finns några tecken på att någon systematiskt har utnyttjat luckan – åtminstone inte öppet. Men med tanke på hur lättillgänglig tekniken är är det svårt att tro att ingen har testat över tid.
En parabol som kostar under 10 000 kronor, lite mjukvara och rätt vrid på fästet, och plötsligt kan en extern aktör höra både det ena och det andra.
Att sådant här inte tidigare hamnat i rampljuset handlar nog mer om att ingen tänkte på risken än att någon gjorde en medveten prioritering. Lite som när internet växte fram och ingen riktigt ansåg att säkerhet var en nödvändighet förrän problemen redan var ett faktum.
Varför glömdes säkerheten bort?
Sett med dagens ögon framstår det som ett rätt märkligt misstag, men förklaringen är ganska jordnära: kryptering sågs länge som en onödig komplikation i satellitvärlden.
Under de senaste tio åren har internet blivit betydligt tryggare genom protokollet TLS, som i dag används i allt från webbläsare till appar. Men i GEO-sektorn är det som att tiden stått still. Ingen implementerade TLS eller motsvarande skydd, och sedan fortsatte allt rulla på.
Det fina i kråksången är att det faktiskt går att rätta till.
Några aktörer – bland annat stora handels- och telekomföretag – har redan aktiverat kryptering efter att forskarnas rapport släpptes. Eftersom hårdvaran inte kan bytas ut i raketfart är det sannolikt mjukvaruuppdateringar som fixar saken.
Ett litet steg i kod, ett stort steg för alla som gärna vill att deras bankinloggning förblir privat.
En påminnelse om att det enkla ibland glöms bort
Historien visar att teknikens framfart ofta går snabbare än eftertankens kranka blekhet. Satelliter är inget undantag. Här står vi nu, med ett system som i årtionden har levererat kommunikation över halva planeten, utan att någon riktigt funderat på vem som kan lyssna.
Och om du nu känner ett litet sug efter att testa med en egen parabol – kanske låter det spännande, kanske lite nostalgiskt – så är det ändå klokt att låta bli. Vissa traditioner gör sig bäst i historieböckerna, inte i etermolnet.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
