Stor IT-smäll: Männen pratar – kvinnorna agerar
När 3stepIT presenterar sin senaste rapport framträder ett tydligt mönster: kvinnor lämnar tillbaka sin IT-utrustning snabbare och mer konsekvent än män.
Enligt undersökningen gör 52 procent av kvinnorna det direkt efter användning, medan motsvarande siffra för männen landar på 44 procent.
Det märkliga är att fler män ändå beskriver sig själva som klimat- och miljömedvetna. Här blir glappet mellan självbild och handling påtagligt.
Kvinnor tycks i högre grad omsätta sina värderingar i vardagliga beslut.
”Kvinnor visar att små och enkla vanor kan göra stor skillnad i den cirkulära omställningen. Det vi ser är ett gap mellan attityd och handling, där män i högre utsträckning litar på sin självbild medan kvinnor omsätter värderingar i konkret handling”, säger Robert Åholm, Sverigechef på 3stepIT.
Initiativförmåga som driver omställningen
Bland dem som inte återlämnar utrustningen direkt anger 40 procent av männen att arbetsgivaren aldrig efterfrågat den.
För kvinnorna är siffran 26 procent. Det antyder en mer självdriven hållning hos kvinnorna, en vilja att göra saker utan att invänta instruktioner.
Undersökningen visar dessutom att kvinnor i större utsträckning ser klimatpåverkan som en central samhällsfråga. Därmed blir skillnaden i beteende svår att bortförklara.
”Våra siffror visar att engagemanget finns på individnivå. Men för att lyckas måste organisationen möta medarbetarna med tydliga processer. När arbetsgivare tar vara på engagemanget kan hela företaget ta stora steg framåt, både miljömässigt och ekonomiskt”, säger Åholm.
På ledningsnivå syns samma mönster. Drygt hälften av beslutsfattarna, 52 procent, tror fortfarande att cirkulär IT innebär högre kostnader. Men enligt rapporten kan företag med tydliga rutiner minska sina operationella kostnader med 30 procent.
”Genom att få medarbetarna att agera cirkulärt kan företagen spara miljontals kronor samtidigt som de skyddar data och framtidssäkrar verksamheten. Det handlar om att göra det enkelt att göra rätt”, säger Åholm.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
