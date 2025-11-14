Tre globala hackernätverk har slagits ut i en samordnad Europol-insats – men nätkriget fortsätter i full kraft.
Europol spränger cyberimperier – hackerkungar faller i global razzia
Tre internationella hackeroperationer har slagits ut i en samordnad polisinsats som beskrivs som en av de största i sitt slag. Men kampen mot nätbrotten fortsätter i ett rasande tempo.
I början av november genomfördes en omfattande aktion mot tre av nätets mest aktiva cybernätverk. Bakom insatsen står Europol tillsammans med polis från flera länder.
De gick till angrepp mot tre välkända hot: Rhadamanthys, Elysium och VenomRAT – verktyg som under flera år använts för att stjäla inloggningsuppgifter, ta över datorer och tömma kryptoplånböcker.
Vid razzior i flera länder beslagtogs över tusen servrar och ett flertal personer greps. En av de misstänkta ledarna, mannen bakom VenomRAT, greps i Grekland den 3 november.
Miljontals stulna identiteter
Europol beskriver resultaten som en viktig seger i kampen mot den organiserade cyberbrottsligheten.
”De här verktygen gjorde det möjligt för hackare att infektera hundratusentals datorer och stjäla miljontals användaruppgifter”, skriver Europol i ett uttalande.
Bland fynden fanns över 100 000 kryptoplånböcker kopplade till Rhadamanthys – programmet som specialiserat sig på att stjäla digitala nycklar och kryptovalutor värda många miljoner kronor.
Från Google-annonser till hackerlegend
Rhadamanthys började spridas redan 2022 via falska Google-annonser och växte snabbt genom ryktesspridning på hackarforum.
Efter att en konkurrent – det välkända programmet Lumma – togs ned tidigare i år, tog Rhadamanthys snabbt över marknaden.
Cybersäkerhetsbolaget Black Lotus Labs beskriver hur det snabbt blev den mest aktiva infostealern på nätet, med över 12 000 infekterade användare bara i oktober.
”Efter att Lumma försvann blev Rhadamanthys nästa stora namn bland cyberbrottslingar”, säger forskaren Ryan English på Black Lotus Labs.
Evigt katt-och-råtta-spel
Men trots framgångarna menar experterna att kampen bara är tillfälligt vunnen. Nya aktörer tar snabbt över när gamla nätverk slås ut.
”Det är ett ständigt spel där vi försöker ligga steget före. När en aktör försvinner dyker nästa upp”, säger English.
Europol understryker att Operation Endgame bara är början på en större internationell offensiv mot cyberkriminella nätverk.
För varje server som beslagtas och varje misstänkt som grips, väntar nya hot i kulisserna.
Kampen om nätets mörka hörn är långt ifrån över – men för första gången på länge verkar polisen ha övertaget.
