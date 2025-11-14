Europol spränger cyberimperier – hackerkungar faller i global razzia

Tre internationella hackeroperationer har slagits ut i en samordnad polisinsats som beskrivs som en av de största i sitt slag. Men kampen mot nätbrotten fortsätter i ett rasande tempo.

I början av november genomfördes en omfattande aktion mot tre av nätets mest aktiva cybernätverk. Bakom insatsen står Europol tillsammans med polis från flera länder.

De gick till angrepp mot tre välkända hot: Rhadamanthys, Elysium och VenomRAT – verktyg som under flera år använts för att stjäla inloggningsuppgifter, ta över datorer och tömma kryptoplånböcker.

Vid razzior i flera länder beslagtogs över tusen servrar och ett flertal personer greps. En av de misstänkta ledarna, mannen bakom VenomRAT, greps i Grekland den 3 november.

Miljontals stulna identiteter

Europol beskriver resultaten som en viktig seger i kampen mot den organiserade cyberbrottsligheten.

”De här verktygen gjorde det möjligt för hackare att infektera hundratusentals datorer och stjäla miljontals användaruppgifter”, skriver Europol i ett uttalande.

Bland fynden fanns över 100 000 kryptoplånböcker kopplade till Rhadamanthys – programmet som specialiserat sig på att stjäla digitala nycklar och kryptovalutor värda många miljoner kronor.