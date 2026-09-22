Anthropic ger sig in i priskriget – släpper billigare modell

AI-bolaget Anthropic lanserar en ny modell som enligt bolaget ska kunna utföra de flesta uppgifter på samma nivå som företagets mest avancerade modell.

Men det finns en avgörande skillnad, nämligen att den kommer till betydligt lägre kostnad.

Lanseringen sker samtidigt som Anthropic förbereder en planerad börsnotering som väntas bli en av de största någonsin.

Priserna pressas på marknaden

Den nya modellen heter Claude Opus 5.5 och kostar omkring 40 procent mindre att använda än föregångaren, skriver Financial Times.

Anthropic beskriver modellen som den första i en ny generation som ska fokusera mer på kostnadseffektivitet.

Priset för Opus 5.5 är fyra dollar per miljon inmatningstoken och 20 dollar per miljon utmatningstoken.

Tokens är de dataenheter som används för att bearbeta frågor och svar i AI-modeller.

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Anthropic uppger att Opus 5.5 i de flesta uppgifter kan prestera på samma nivå som företagets mer kraftfulla modell Fable 5.1.Den senare kostar 10 dollar per miljon inmatningstoken och 50 dollar per miljon utmatningstoken.

Lanseringen kommer när konkurrensen på AI-marknaden hårdnar och priserna pressas. OpenAI har under de senaste månaderna sänkt priserna på flera av sina modeller i ett försök att stärka tillväxten.

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