En billigare modell som gör det mesta lika bra som den dyraste. Det är vad Anthropic utlovar med sin senaste lansering.
Anthropic ger sig in i priskriget – släpper billigare modell
AI-bolaget Anthropic lanserar en ny modell som enligt bolaget ska kunna utföra de flesta uppgifter på samma nivå som företagets mest avancerade modell.
Men det finns en avgörande skillnad, nämligen att den kommer till betydligt lägre kostnad.
Lanseringen sker samtidigt som Anthropic förbereder en planerad börsnotering som väntas bli en av de största någonsin.
Priserna pressas på marknaden
Den nya modellen heter Claude Opus 5.5 och kostar omkring 40 procent mindre att använda än föregångaren, skriver Financial Times.
Anthropic beskriver modellen som den första i en ny generation som ska fokusera mer på kostnadseffektivitet.
Priset för Opus 5.5 är fyra dollar per miljon inmatningstoken och 20 dollar per miljon utmatningstoken.
Tokens är de dataenheter som används för att bearbeta frågor och svar i AI-modeller.
Anthropic uppger att Opus 5.5 i de flesta uppgifter kan prestera på samma nivå som företagets mer kraftfulla modell Fable 5.1.Den senare kostar 10 dollar per miljon inmatningstoken och 50 dollar per miljon utmatningstoken.
Lanseringen kommer när konkurrensen på AI-marknaden hårdnar och priserna pressas. OpenAI har under de senaste månaderna sänkt priserna på flera av sina modeller i ett försök att stärka tillväxten.
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Kommande jättenotering att vänta
Samtidigt tar så kallade öppna modeller, som kan anpassas och köras på användarnas egen hårdvara, marknadsandelar från de amerikanska AI-bolagen. Många av dessa modeller har utvecklats i Kina.
Anthropic har en stor andel företagskunder och hoppas att lägre kostnader ska stärka bolagets position när kunderna blir mer priskänsliga. Den nya modellen kan samtidigt ses som en del av bolagets strategi inför en planerad börsnotering i höst.
Anthropic har enligt uppgifterna en värdering på omkring 965 miljarder dollar och investerare följer utvecklingen inför den kommande noteringen.
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Säkerheten en central fråga
En central fråga är om bolaget kan fortsätta växa snabbt samtidigt som konkurrensen ökar och kostnaden för AI-tjänster pressas.
Claude Opus 5.5 är också Anthropic första modell sedan vd Dario Amodei tidigare efterlyst fortsatt snabb utveckling av AI-tekniken, samtidigt som säkerhetsriskerna behöver hanteras.
Inför lanseringen har modellen genomgått omfattande säkerhetstester och externa utvärderingar.
Anthropic uppger även att särskilda skydd har införts för områden med hög risk, bland annat cybersäkerhet och biologi.
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