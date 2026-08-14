Shell vägrade förhandla: Hackare la ut bolagets data på nätet

Tog sig in i Oracles system

2023 drabbade en sårbarhet i filöverföringsprogrammet MOVEit över 2 700 organisationer och exponerade personuppgifter för uppskattningsvis 93 miljoner människor, enligt amerikanska myndigheter CISA och FBI.

Sedan i höstas har gruppen på samma sätt utnyttjat en sårbarhet i Oracles affärssystem E-Business Suite, med bekräftade offer som Estée Lauder och Washington Post.

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Fokus på affärskritiska system

Ur ett lednings- och styrelseperspektiv är den springande punkten inte om det egna bolaget är ett medvetet utvalt mål, utan om organisationen använder någon av de affärskritiska system Clop väljer att exploatera.

Svenska storbolag med global närvaro, komplexa leverantörskedjor och stora installationer av vanligt förekommande affärssystem passar in i profilen.

Inga svenska företag utsatta än

Orsaken är att det är den typ av teknikprofil Clop historiskt gynnat. Som industrikoncerner, teknikbolag och detaljhandelsjättar med verksamhet i dussintals länder,

Ingen svensk organisation finns i dagsläget bekräftad bland offren i den aktuella vågen, men erfarenheten från MOVEit och Oracle EBS visar att sårbarheten sällan stannar vid ett enda land eller en enda bransch.

Hackare: Tre saker att tänka på

För styrelser är den praktiska lärdomen tredelad: för det första kräver ansvarsfördelningen att IT-säkerhet och tredjepartsrisker regelbundet lyfts på styrelsenivå, inte bara hos it-avdelningen. För det andra bör inventeringen av vilka affärskritiska system som är internetuppkopplade, och hur snabbt de patchas, vara en stående punkt i revisionsutskottets arbete.

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För det tredje visar Shells hårda linje, att inte förhandla trots hotet om publicering, att beredskapsplaner för hur bolaget ska agera vid utpressning måste finnas beslutade i förväg. Inte improviseras fram under pressen av en pågående kris.