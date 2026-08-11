Advokatbyråer tvingas betala hundratals miljoner till hackare

Hackare har hittills i år fått ut omkring 50 miljoner dollar, omkring en halv miljard kronor, i lösensummor från stora internationella advokatbyråer.

Det är en utveckling som sker parallellt med att nya cyberattacker fortsätter att drabba branschen.

Herbert Smith Freehills Kramer är den senaste stora advokatbyrån att drabbas av en cyberincident.

Betalade tiotals miljoner dollar

Amerikanska myndighetsdokument visar att personnummer och hälsouppgifter kan ha omfattats av incidenten.

Advokatbyrån uppger att attacken inträffade tidigare i år i en del av den amerikanska it-miljön och att den snabbt utreddes och stoppades. De personer som bedöms ha påverkats har informerats, skriver Nonbillable.

Samtidigt har flera andra stora advokatbyråer drabbats av attacker där utpressarna krävt mångmiljonbelopp. Cybergruppen Luna Moth uppges bland annat ligga bakom attacker mot WilmerHale och Goodwin.

WilmerHale ska enligt uppgifter ha betalat minst 18 miljoner dollar till gruppen efter en attack. Goodwin uppges ha betalat omkring 10 miljoner dollar, uppgifter som även Dagens Juridik hänvisar till.

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