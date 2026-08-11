Hackargrupper stjäl känsliga uppgifter från advokatbyråer och kräver stora summor för att lämna tillbaka dem. Det är ett växande problem i branschen, inte minst i USA.
Advokatbyråer tvingas betala hundratals miljoner till hackare
Hackare har hittills i år fått ut omkring 50 miljoner dollar, omkring en halv miljard kronor, i lösensummor från stora internationella advokatbyråer.
Det är en utveckling som sker parallellt med att nya cyberattacker fortsätter att drabba branschen.
Herbert Smith Freehills Kramer är den senaste stora advokatbyrån att drabbas av en cyberincident.
Betalade tiotals miljoner dollar
Amerikanska myndighetsdokument visar att personnummer och hälsouppgifter kan ha omfattats av incidenten.
Advokatbyrån uppger att attacken inträffade tidigare i år i en del av den amerikanska it-miljön och att den snabbt utreddes och stoppades. De personer som bedöms ha påverkats har informerats, skriver Nonbillable.
Samtidigt har flera andra stora advokatbyråer drabbats av attacker där utpressarna krävt mångmiljonbelopp. Cybergruppen Luna Moth uppges bland annat ligga bakom attacker mot WilmerHale och Goodwin.
WilmerHale ska enligt uppgifter ha betalat minst 18 miljoner dollar till gruppen efter en attack. Goodwin uppges ha betalat omkring 10 miljoner dollar, uppgifter som även Dagens Juridik hänvisar till.
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Stulna filer publicerades
Även Weil ska ha betalat mellan 18 och 20 miljoner dollar efter en attack tidigare i år. Jones Day valde däremot att inte betala en lösensumma på 13 miljoner dollar, varefter stulna filer publicerades.
Mayer Brown har också pekats ut av Luna Moth, men advokatbyrån uppger att incidenten berodde på att en anställd av misstag skickade ett mindre antal dokument till en obehörig person som hade utgett sig för att vara någon annan.
En intern utredning visade enligt byrån att det inte rörde sig om ett intrång i företagets system.
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Mycket känslig information
Advokatbyråer är särskilt attraktiva mål för cyberbrottslingar eftersom de hanterar stora mängder känslig information, inklusive affärsdokument, ekonomiska uppgifter och persondata.
Kostnaderna sträcker sig samtidigt långt bortom eventuella lösensummor. Utredningar, säkerhetsåtgärder, myndighetsrapportering, återställning och potentiella rättsprocesser kan bli mycket kostsamma.
Attackerna har även börjat påverka cyberförsäkringsmarknaden, där vissa försäkringsbolag uppges dra sig tillbaka från nya kunder inom advokatsektorn.
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