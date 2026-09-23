Nya AI-verktyget avslöjat: Letade upp vem på bolaget som var värd att lura

Plattformen kallades EvilTokens och lanserades i februari i år. Enligt Microsoft kopplades den inom några månader till över 12 000 kapade e-postkonton i mer än 10 000 organisationer världen över, i branscher från grosshandel och bygg till finans, fastigheter, högre utbildning och vård.

Det som skiljer EvilTokens från vanliga nätfiskekampanjer är vad som hände efter intrånget. I centrum stod en AI-chattbot som gick igenom offrets inkorg, kartlade förtroenderelationer och pekade ut vem som hade mandat att godkänna betalningar, skriver Steven Masada, chef för Microsofts Digital Crimes Unit, i ett blogginlägg.

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Med den informationen kunde bedragarna skräddarsy mejl till just de personer som kunde flytta pengar. Det är ett tydligt steg bort från de breda massutskick som länge präglat nätfiske.

Offren lämnade själva ut åtkomsten

Metoden för själva intrånget var enkel men effektiv. Offren fick mejl med länkar till falska Microsoft- eller Docusign-sidor som visade en kod, och uppmanades sedan att skriva in den på Microsofts äkta inloggningssida. Därmed gav de angriparna åtkomst till kontot utan att någonsin lämna ut sitt lösenord, en åtkomst som enligt Fortune kringgick tvåfaktorsautentisering och överlevde lösenordsbyten.

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Enligt Coinbase var det mest oroande att verktyget knappt krävde några tekniska kunskaper.

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”Det raderar helt tröskeln för nätfiske som tjänst, och det kan drivas i industriell skala”, säger Charlotte Surrey, utredare på Coinbases globala underrättelseteam, till Fortune.

Omkring 1 000 cyberkriminella ska ha använt tjänsten, uppger en talesperson för Microsoft till CyberScoop.