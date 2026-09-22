Smartklockor för barn exploderar i Kina – föräldrarna väljer bort mobiltelefon

Smartklockor för barn har blivit ett vanligt inslag bland kinesiska familjer.

Föräldrar använder dem för att hålla koll på sina barn, kommunicera med dem och begränsa deras tillgång till internet.

Omkring ett av tre barn mellan fem och tolv år i Kina har en smartklocka, enligt kinesiska statliga medier. I landets städer är andelen över 50 procent.

Fungerar som en mobiltelefon

Marknaden domineras av den kinesiska tillverkaren Xiaotiancai, som säljer sina produkter under namnet Little Genius i Kina och Imoo på internationella marknader, skriver Wall Street Journal.

Företaget står för närmare hälften av den globala försäljningen av smartklockor för barn. Den globala marknaden översteg en miljard dollar under första halvåret 2026, enligt analysföretaget Counterpoint Research.

Kina stod samtidigt för omkring 58 procent av den globala försäljningen under perioden.

Klockorna fungerar på flera sätt som en mobiltelefon. De använder simkort, kan användas för samtal och videosamtal och har funktioner för meddelanden.

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Föräldrar kan även ladda pengar på klockorna så att barnen kan betala med dem.

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