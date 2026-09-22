Allt fler föräldrar i Kina väljer att köpa en smartklocka till sina barn. Flera smarta funktioner ses som en fördel för hela familjen.
Smartklockor för barn exploderar i Kina – föräldrarna väljer bort mobiltelefon
Smartklockor för barn har blivit ett vanligt inslag bland kinesiska familjer.
Föräldrar använder dem för att hålla koll på sina barn, kommunicera med dem och begränsa deras tillgång till internet.
Omkring ett av tre barn mellan fem och tolv år i Kina har en smartklocka, enligt kinesiska statliga medier. I landets städer är andelen över 50 procent.
Fungerar som en mobiltelefon
Marknaden domineras av den kinesiska tillverkaren Xiaotiancai, som säljer sina produkter under namnet Little Genius i Kina och Imoo på internationella marknader, skriver Wall Street Journal.
Företaget står för närmare hälften av den globala försäljningen av smartklockor för barn. Den globala marknaden översteg en miljard dollar under första halvåret 2026, enligt analysföretaget Counterpoint Research.
Kina stod samtidigt för omkring 58 procent av den globala försäljningen under perioden.
Klockorna fungerar på flera sätt som en mobiltelefon. De använder simkort, kan användas för samtal och videosamtal och har funktioner för meddelanden.
Föräldrar kan även ladda pengar på klockorna så att barnen kan betala med dem.
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Har ett eget socialt nätverk
Vissa mer avancerade modeller har tredimensionell positionering som kan visa vilken våning i en byggnad barnet befinner sig på.
Föräldrar kan dessutom bestämma vilka personer barnet får kontakta och begränsa tillgången till spel och andra appar.
Samtidigt har klockorna utvecklats till en social plattform för barn. Genom att föra två klockor mot varandra kan barn lägga till varandra som vänner och därefter chatta, publicera inlägg och interagera med varandras innehåll.
Det har bidragit till att skapa en stark efterfrågan på just Little Genius. Barn med andra märken, som Apple, Xiaomi eller Huawei, kan inte alltid delta i samma sociala nätverk.
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Förbjudna i många klassrum
Priserna börjar på motsvarande omkring 90 dollar och kan överstiga 300 dollar för de mest avancerade modellerna.
Smartklockorna har samtidigt mött kritik. Kinesiska medier och användare på sociala plattformar har pekat på risken för att barn blir beroende av funktionerna och att produkterna kan förstärka social press.
Många skolor har därför förbjudit dem i klassrummen.
Trots kritiken föredrar många föräldrar klockorna framför mobiltelefoner. De ger barnen möjlighet att kommunicera och röra sig mer självständigt, samtidigt som föräldrarna behåller större kontroll över kontakter, appar och spel.
För vissa familjer dröjer därför mobiltelefonen tills barnet blivit betydligt äldre.
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