Investerare har börjat kräva rabatt på AI-obligationer – är festen över?

Marknaden för företagsobligationer med hög kreditvärdighet har börjat dela upp sig i två läger.

Traditionella låntagare inom bland annat finans och industri möter fortfarande stark efterfrågan.

Men investerare blir allt mer försiktiga med obligationer från bolag som driver den amerikanska AI-expansionen.

Osäker på avkastningen

Det handlar inte främst om oro för att AI-bolagen ska få svårt att betala sina skulder, skriver Reuters som har tittat närmare på situationen.

I stället väcker den snabbt växande upplåningen frågor om hur mycket kapital marknaden kan absorbera och om investeringarna i datacenter, chip och annan AI-infrastruktur kommer att ge tillräcklig avkastning.

Bruttoupplåningen från de stora moln- och teknikbolagen väntas uppgå till omkring 420 miljarder dollar nästa år, enligt Goldman Sachs.

Det skulle vara en ökning med 60 procent jämfört med bedömningen för 2026.

ANNONS

Läs mer: Kina tiger om AI-riskerna trots oron från USA:s techbjässar. Dagens PS