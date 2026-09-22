Under lång tid har AI-bolagen kunnat låna pengar till relativt lågt pris eftersom många investerare har varit billiga att göra allt för att få en del av kakan. Men det kan förändras framöver.
Investerare har börjat kräva rabatt på AI-obligationer – är festen över?
Marknaden för företagsobligationer med hög kreditvärdighet har börjat dela upp sig i två läger.
Traditionella låntagare inom bland annat finans och industri möter fortfarande stark efterfrågan.
Men investerare blir allt mer försiktiga med obligationer från bolag som driver den amerikanska AI-expansionen.
Osäker på avkastningen
Det handlar inte främst om oro för att AI-bolagen ska få svårt att betala sina skulder, skriver Reuters som har tittat närmare på situationen.
I stället väcker den snabbt växande upplåningen frågor om hur mycket kapital marknaden kan absorbera och om investeringarna i datacenter, chip och annan AI-infrastruktur kommer att ge tillräcklig avkastning.
Bruttoupplåningen från de stora moln- och teknikbolagen väntas uppgå till omkring 420 miljarder dollar nästa år, enligt Goldman Sachs.
Det skulle vara en ökning med 60 procent jämfört med bedömningen för 2026.
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Behöver erbjuda bättre villkor
Samtidigt har den totala amerikanska företagsupplåningen ökat kraftigt.
Till och med augusti uppgick emissionerna till 1,9 biljoner dollar, 30 procent mer än under samma period året före, enligt Securities Industry and Financial Markets Association.
Den stora mängden AI-relaterade obligationer har pressat upp ränteskillnaden mot statsobligationer.
AI-relaterade emittenter har en spread på omkring 115 räntepunkter, jämfört med 78 räntepunkter för marknaden för företagsobligationer med investment grade-betyg.
Det innebär att AI-bolag i allt högre grad behöver erbjuda investerare bättre villkor för att få emissionerna sålda. Samtidigt söker investerare sig mot sektorer där utbudet av nya obligationer är mindre.
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Tuffare för stora AI-bolag
Ett tydligt exempel är försäkringsmäklaren Aons finansiering av ett förvärv på 13,5 miljarder dollar.
Emissionen lockade order på omkring 65 miljarder dollar, vilket bidrog till att räntan på den 30-åriga delen kunde pressas ned.
För AI-bolagen har utvecklingen varit den motsatta.
Obligationer från bland andra Alphabet och Meta har handlats till högre ränteskillnader än jämförbara bolag med liknande kreditbetyg, trots starka balansräkningar och stora kassaflöden.
Investerare tar också större hänsyn till koncentrationsrisk. Skulder från moderbolag och separat finansierade datacenterprojekt räknas i vissa fall samman när fondförvaltare bedömer sin exponering mot ett enskilt teknikbolag.
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