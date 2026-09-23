Från globalt hopp och global panik – till globalt hopp och global panik. Nioårige Milo Cress, fick hela världen att prata om plastsugrör. Nu bygger han ai på Anthropic.
Historien börjar på en restaurang i Burlington i Vermont.
9-åringen startade sugrörspaniken – nu bygger han AI på Anthropic
Från globalt hopp och global panik – till globalt hopp och global panik. Nioårige Milo Cress, fick hela världen att prata om plastsugrör. Nu bygger han ai på Anthropic.
Året är 2011 och nioårige Milo Cress har upptäckt något som stör honom. Varje gång familjen går på restaurang kommer drycken med ett plastsugrör, vare sig gästen vill ha det eller inte.
Cress tycker att det verkar onödigt.
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Han börjar ringa runt till amerikanska sugrörstillverkare och fråga hur många sugrör amerikanerna använder. Någon tillförlitlig offentlig statistik hittar han inte.
Efter samtalen landar nioåringen i en uppskattning: 500 miljoner plastsugrör om dagen. Det är där historien tar fart.
En siffra erövrar världen
Cress startar kampanjen Be Straw Free. Hans idé är egentligen ganska modest: restauranger ska inte automatiskt stoppa ett sugrör i varje glas, utan fråga gästen först.
Men siffran 500 miljoner får ett eget liv.
Den plockas upp av miljöorganisationer, amerikanska myndigheter och några av världens största medier. Under de följande åren citeras den av bland andra CNN, New York Times och Washington Post.
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Men 500-miljonerssiffran var aldrig särskilt vetenskaplig.
Cress hade ringt ett antal tillverkare, fått olika uppskattningar och valt en siffra ungefär mitt emellan. Senare analyser från marknadsundersökningsföretag kom fram till betydligt lägre tal. Technomic uppskattade konsumtionen till omkring 170 miljoner sugrör om dagen och Freedonia Group till omkring 390 miljoner.
Cress själv gjorde heller aldrig anspråk på någon större vetenskaplig precision.
När New York Times 2018 frågade honom om den berömda siffran konstaterade han att han tagit fram den eftersom det inte fanns någon bättre statistik att använda – och att han gärna skulle acceptera bättre underbyggda siffror.
Sugrören försvann
Vid det laget spelade det mindre roll.
Plastsugröret hade blivit en symbol för engångsplast och nedskräpning. Företag och politiker började agera.
Starbucks meddelade 2018 att kedjan skulle fasa ut plastsugrör. McDonald’s och andra jättar gjorde förändringar. Städer som San Francisco och Seattle införde restriktioner och förbud, och regler mot engångsplast spreds över världen.
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Även EU gav sig på plastsugrören. Sedan 2021 omfattas de av unionens förbud mot en rad engångsprodukter av plast.
Allt detta kan naturligtvis inte tillskrivas en nioårig pojke från Vermont. Miljörörelsen mot engångsplast var mycket större än Milo Cress, och bland annat den uppmärksammade filmen på en havssköldpadda med ett sugrör i näsan bidrog starkt till opinionen.
Men Cress blev en av rörelsens tidiga frontfigurer – och hans 500-miljonerssiffra ett av dess mest citerade argument.
Det ironiska är att han själv inte ens förespråkade det totalförbud som senare kom att förknippas med kampanjen.
Hans modell kallades ”offer first”: fråga först om kunden vill ha ett sugrör.
Från sugrör till AI
Sedan försvann Milo Cress i stort sett ur offentligheten.
Men inte från tekniken.
Redan som tonåring berättade han att han arbetade med programmering och var intresserad av maskininlärning. Han ville studera kombinationen av datavetenskap och miljöfrågor och sökte till Massachusetts Institute of Technology, MIT.
Han kom in.
Cress studerade datavetenskap på MIT mellan 2019 och 2023. Under studietiden undervisade han bland annat andra elever i programmeringsverktyget Vim.
Han tog därefter steget rakt in i den nya AI-industrin.
Cress rekryterades till AI-bolaget MosaicML, som 2023 köptes av Databricks för omkring 1,3 miljarder dollar. Redan som student hade han praktiserat där och rekryteringsbolaget Neo News beskrev honom då som en av de MIT-studenter som skulle ansluta till bolaget efter examen.
I dag har han tagit ytterligare ett steg.
Milo Cress arbetar på Anthropic, bolaget bakom AI-assistenten Claude och en av OpenAI:s tyngsta konkurrenter.
Och en märklig cirkel sluts.
Som nioåring försökte han fylla ett informationsvakuum. Han ringde några företag, gjorde en uppskattning och fick fram ett tal som människor kunde förstå. Femton år senare arbetar pojken bakom siffran mitt i den industri som försöker bygga maskiner som kan samla in, värdera och producera information i en skala världen aldrig tidigare sett.
Från 500 miljoner sugrör om dagen till artificiell intelligens på Anthropic.
Det är åtminstone en karriärväg som var svår att förutse när Milo Cress lyfte sitt första glas utan sugrör.