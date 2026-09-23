9-åringen startade sugrörspaniken – nu bygger han AI på Anthropic

Året är 2011 och nioårige Milo Cress har upptäckt något som stör honom. Varje gång familjen går på restaurang kommer drycken med ett plastsugrör, vare sig gästen vill ha det eller inte.

Cress tycker att det verkar onödigt.

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Han börjar ringa runt till amerikanska sugrörstillverkare och fråga hur många sugrör amerikanerna använder. Någon tillförlitlig offentlig statistik hittar han inte.

Efter samtalen landar nioåringen i en uppskattning: 500 miljoner plastsugrör om dagen. Det är där historien tar fart.

En siffra erövrar världen

Cress startar kampanjen Be Straw Free. Hans idé är egentligen ganska modest: restauranger ska inte automatiskt stoppa ett sugrör i varje glas, utan fråga gästen först.

Men siffran 500 miljoner får ett eget liv.

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Den plockas upp av miljöorganisationer, amerikanska myndigheter och några av världens största medier. Under de följande åren citeras den av bland andra CNN, New York Times och Washington Post.

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Men 500-miljonerssiffran var aldrig särskilt vetenskaplig.

Cress hade ringt ett antal tillverkare, fått olika uppskattningar och valt en siffra ungefär mitt emellan. Senare analyser från marknadsundersökningsföretag kom fram till betydligt lägre tal. Technomic uppskattade konsumtionen till omkring 170 miljoner sugrör om dagen och Freedonia Group till omkring 390 miljoner.

Cress själv gjorde heller aldrig anspråk på någon större vetenskaplig precision.

När New York Times 2018 frågade honom om den berömda siffran konstaterade han att han tagit fram den eftersom det inte fanns någon bättre statistik att använda – och att han gärna skulle acceptera bättre underbyggda siffror.