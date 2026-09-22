Skatteverkets Microsoftmejl stoppas efter polisens kritik

Skatteverket stoppar sina långt gångna planer på att flytta en del av mejltrafiken till en amerikansk molntjänst. Ekot avslöjade uppgifterna på tisdagen. Till Realtid bekräftar Skatteverket att det gäller e-post i Exchange Online, som ingår i Microsoft 365.

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Svenska myndigheter mejlar i dag varandra via ett slutet nätverk, SGSI, som uppfyller hårda säkerhetskrav. I våras meddelade Skatteverket att myndigheten tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna nätverket från oktober och i stället skicka mejl via en amerikansk molntjänst. Övriga myndigheter uppmanades att göra de anpassningar som behövdes.

Vilka andra myndigheter som berörs vill Skatteverket inte säga. Uppgiften omfattas av sekretess.

100 000 mejl på fem månader

Polisen räknade ut att det bara under årets första fem månader skickats över 100 000 mejl mellan polisen och Skatteverket. Merparten gällde brottsbekämpning, bland annat underrättelseverksamhet och personskydd.

Enligt polisen uppfyller kryptering i en kommersiell molntjänst inte samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Polisen avvisar därför hela idén.

Skatteverkets plan byggde på obligatorisk TLS, det vill säga krypterad överföring av mejl mellan servrarna. Myndigheten förklarar för Realtid att dialogen med de berörda myndigheterna inte räckt för att gå vidare med ett sådant beslut. Därför stoppas införandet, och dialogen fortsätter.

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Hur mycket förberedelserna kostat har Skatteverket i dagsläget ingen uppskattning av. Myndigheten kan inte heller svara på om beslutet påverkar det övriga arbetet med att införa Microsoft 365.

Säkerhetsexperten André Catry beskriver för Ekot händelsen som en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet.

”Det blir så att säga en mismatch emellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de de facto inte kan utbyta den information som skulle behövas för att deras verksamhet ska fungera”, säger han.