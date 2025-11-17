Realtid
"Extremt hett" – så blev Stockholm ett AI-nav

Tobias Bengtsdahl på Antler ser flera förklaringar till att vi "plötsligt" har fått ett svenskt AI-under med Stockholm som epicenter.
Tobias Bengtsdahl på Antler ser flera förklaringar till att vi "plötsligt" har fått ett svenskt AI-under med Stockholm som epicenter.
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Sveriges AI-scen har gått från låg profil till global uppmärksamhet – men utvecklingen överraskar inte den rutinerade venture-profilen Tobias Bengtsdahl på Antler.

Han ser flera förklaringar till att Sverige, och särskilt Stockholm, nu likt tidigare IT-hajper klivit fram och blivit världsledande på AI-området.

Läs även: ”Mini-panik” på Wall Street när investerare säljer AI-aktier – Realtid

Stockholm tar ledartröjan i AI

För bara några år sedan var Sverige inte i närheten av att beskrivas som ett AI-centrum. Nu är läget det annorlunda, säger Tobias Bengtsdahl, general partner på Antler i en längre intervju med Dagens PS.

”Om vi pratar Sverige så är det ju framförallt fokus på Stockholm … Och Stockholm är just nu – i brist på bättre uttryck – extremt hett”, säger han.

Han pekar på hur svenska AI-bolag, som Lovable, Legora och Sana Labs, har ökat i relevans och dragit till sig internationellt intresse i rekordfort;

”Det är ju så man brukar prata innan bubblor spricker – men det är faktiskt helt sant.”

Senaste nytt

Antler tidiga i Lovable

Antler har varit aktivt i pre-seed-fasen i flera av de nya AI-bolagen – där det mest omtalade förmodligen är Lovable.

”Vi är inte en av de största ägarna, utan att gå in på exakta siffror, men vi var en av flera i det tidiga stadiet”, förklarar Bengtsdahl Antlers roll.

Antler arbetar nära entreprenörer från startskedet och att just Stockholm enligt Bengtsdah blivit en miljö där allt fler AI-bolag nu poppar upp har flera förklaringar.

”Precis som Skype var en väldigt bra applikation i den första omgången och Spotify gjorde samma sak i teknikvåg nummer två, så kommer det nu till det stadiet i AI där hela infrastrukturen bakom finns klar att skapa i – och det är då Sverige bevisar sig”, beskriver han.

Svensk design lockar världen

Men tech-profilen, med bakgrund från bland annat Memmo och Workwi, ser även fler skäl till utvecklingen;

”Jag tror dels det handlar om att vi har väldigt, väldigt bra ingenjörsutbildningar. Men det går också att koppla till något kulturellt med svensk design”, säger han och utvecklar;

”Det är ju inte bara inom tech. Det finns inom Ikea, det finns även inom bilindustrin och svenskt mode. Det är någonting med det svenska ögat som resten av världen gillar och gärna vill köpa in på som vi då lyckas översätta från Acne Studios till Lovable.”

Den amerikanska framgången motiveras ofta med att det helt saknas säkerhet vilket gör att folk sporras att jobba hårt och satsa.

”Sverige är ju i den andra ändan av skalan. Här finns sociala säkerhetsnät som jag tror skapar möjligheter för folk att bygga bolag och ta risker. Jag tror det är väldigt, väldigt kraftfullt”, avslutar Bengtsdahl sin analys.

Fakta: Antler

Typ: Global venture kapitalfirma
Grundat: 2017 av norske Magnus Grimeland i Singapore
Fokus: Pre-seed-investeringar i techbolag
Närvaro i Sverige: Driver Antlers svenska fond från Stockholm där Tobias Bengtsdahl är general partner. Investerat tidigt i flera svenska AI-bolag, inklusive Lovable.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

