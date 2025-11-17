Sveriges AI-scen har gått från låg profil till global uppmärksamhet – men utvecklingen överraskar inte den rutinerade venture-profilen Tobias Bengtsdahl på Antler.
"Extremt hett" – så blev Stockholm ett AI-nav
Mest läst i kategorin
Stor IT-smäll: Männen pratar – kvinnorna agerar
En ny rapport avslöjar ett oväntat glapp mellan hur män och kvinnor ser på sin miljömedvetenhet – och hur de faktiskt beter sig. När 3stepIT presenterar sin senaste rapport framträder ett tydligt mönster: kvinnor lämnar tillbaka sin IT-utrustning snabbare och mer konsekvent än män. Enligt undersökningen gör 52 procent av kvinnorna det direkt efter användning, …
Tim Cook lämnar sin post – vem tar över Apple nu?
Det har länge viskats om förändring, men nu börjar konturerna bli tydligare: Apple förbereder sig för att byta ut sin högsta chef. Samtalen som tidigare rört sig i bakgrunden har nu fått en mer konkret ton, och mycket pekar på att Tim Cook närmar sig slutet av sin tid som företagets främsta röst. Efter drygt …
Mejlade Sam Altman på chans – nu är företaget värt 75 miljarder
Winston Weinberg var en nybakad jurist som en dag mejlade Sam Altman om en AI-idé. Några år senare driver han en av Silicon Valleys hetaste start-ups. AI-bolaget Harvey har på kort tid seglat upp som ett av USA:s mest uppmärksammade nystartade techföretag. Med en investerarlista som domineras av branschens absoluta toppskikt har bolaget etablerat sig …
Efter jätteboten – Google försöker övertyga skeptiskt EU
EU-kommissionen har redan slagit fast att Google inte har agerat schysst mot konkurrenterna. Nu har företaget lagt fram ett förslag om bättring. I september åkte Google på en omkring 28 miljarder kronor stor bot av EU. Nu har bolaget lämnat in ett omfattande paket med åtgärder till EU-kommissionen i ett försök att mildra effekterna av …
Palantir jobbar från svenska polishuset – i hemlighet
Anställda från kontroversiella Palantir sitter hos polisen och bygger ett AI-system som analyserar svenskars känsliga data. Ingen av Palantirs anställda får bära kläder med företagets logotyp. Väskor måste vara märkeslösa. Om någon frågar vad de jobbar med får de inte svara – inte ens till sin partner. Under stor sekretess har amerikanska AI-jättens personal etablerat …
Han ser flera förklaringar till att Sverige, och särskilt Stockholm, nu likt tidigare IT-hajper klivit fram och blivit världsledande på AI-området.
Läs även: ”Mini-panik” på Wall Street när investerare säljer AI-aktier – Realtid
Stockholm tar ledartröjan i AI
För bara några år sedan var Sverige inte i närheten av att beskrivas som ett AI-centrum. Nu är läget det annorlunda, säger Tobias Bengtsdahl, general partner på Antler i en längre intervju med Dagens PS.
”Om vi pratar Sverige så är det ju framförallt fokus på Stockholm … Och Stockholm är just nu – i brist på bättre uttryck – extremt hett”, säger han.
Han pekar på hur svenska AI-bolag, som Lovable, Legora och Sana Labs, har ökat i relevans och dragit till sig internationellt intresse i rekordfort;
”Det är ju så man brukar prata innan bubblor spricker – men det är faktiskt helt sant.”
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Antler tidiga i Lovable
Antler har varit aktivt i pre-seed-fasen i flera av de nya AI-bolagen – där det mest omtalade förmodligen är Lovable.
”Vi är inte en av de största ägarna, utan att gå in på exakta siffror, men vi var en av flera i det tidiga stadiet”, förklarar Bengtsdahl Antlers roll.
Antler arbetar nära entreprenörer från startskedet och att just Stockholm enligt Bengtsdah blivit en miljö där allt fler AI-bolag nu poppar upp har flera förklaringar.
”Precis som Skype var en väldigt bra applikation i den första omgången och Spotify gjorde samma sak i teknikvåg nummer två, så kommer det nu till det stadiet i AI där hela infrastrukturen bakom finns klar att skapa i – och det är då Sverige bevisar sig”, beskriver han.
Svensk design lockar världen
Men tech-profilen, med bakgrund från bland annat Memmo och Workwi, ser även fler skäl till utvecklingen;
”Jag tror dels det handlar om att vi har väldigt, väldigt bra ingenjörsutbildningar. Men det går också att koppla till något kulturellt med svensk design”, säger han och utvecklar;
Efter rekordordern – banken höjer svenska AI-aktien
Efter en rekordorder på 2 miljarder kronor inom datacenter så väljer nu Swedbank i en ny analys att höja riktkursen för den svenska AI-aktien.
”Det är ju inte bara inom tech. Det finns inom Ikea, det finns även inom bilindustrin och svenskt mode. Det är någonting med det svenska ögat som resten av världen gillar och gärna vill köpa in på som vi då lyckas översätta från Acne Studios till Lovable.”
Den amerikanska framgången motiveras ofta med att det helt saknas säkerhet vilket gör att folk sporras att jobba hårt och satsa.
”Sverige är ju i den andra ändan av skalan. Här finns sociala säkerhetsnät som jag tror skapar möjligheter för folk att bygga bolag och ta risker. Jag tror det är väldigt, väldigt kraftfullt”, avslutar Bengtsdahl sin analys.
Fakta: Antler
Typ: Global venture kapitalfirma
Grundat: 2017 av norske Magnus Grimeland i Singapore
Fokus: Pre-seed-investeringar i techbolag
Närvaro i Sverige: Driver Antlers svenska fond från Stockholm där Tobias Bengtsdahl är general partner. Investerat tidigt i flera svenska AI-bolag, inklusive Lovable.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.