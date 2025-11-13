Efter en rekordorder på 2 miljarder kronor inom datacenter så väljer nu Swedbank i en ny analys att höja riktkursen för den svenska AI-aktien.
Efter rekordordern – banken höjer svenska AI-aktien
”Vi har uppdaterat våra prognoser, framför allt för 2027, och ser starkare förutsättningar även bortom prognosperioden”, skriver Swedbanks (börskurs Swedbank) börsexpert Mats Liss.
Starkt 2023 och 2024 för AI-aktien
Stockholmsbörsen har inte den typen av renodlade AI-bolag som stått i fokus för de senaste årens AI-hajp som exempelvis USA.
Men svenska Munters (börskurs Munters) är med sina energi- och luftrenarteknik nog det närmsta som går en svensk AI-aktie givet bolagets ökade efterfrågan från datacenter.
Under 2023 och 2024 steg också aktien mycket på de premisserna för att ha fallit tillbaka under senare kvartal.
Nu ser dock Swedbank chans till att den delen av verksamheten kan ta fart igen.
Ser ökad efterfrågan framåt
”Munters har tagit emot sina största order inom datacenter hittills på 2 miljarder svenska kronor. Affären bekräftar den trend som framkom i tredje kvartalet, där bolaget lyfte fram möjligheten att växa i takt med de stora investeringar som annonserats av ledande datacenteraktörer”, skriver Swedbank i sin färska analys.
”Ordern kommer från en amerikansk hyperscalerkund och bokas i fjärde kvartalet. Leveranserna sker från slutet av 2026 till början av 2028 och omfattar en bred lansering av specialutvecklade luftbehandlingsenheter för datarum”, fortsätter analytikern Mats Liss.
Svensk AI-boom: Oracle ser ”en enorm efterfrågan”
Den globala AI-trenden har nått full kraft även i Sverige. Enligt Oracles Sverigechef är det en stark marknaden när företag på bred front vill ta till sig artificiell intelligens i sin verksamhet.
Enligt Swedbank syntes trenden med att efterfrågan inom datacenter är på väg att växa rejält redan nu i tredje kvartalet;
”Då steg orderingången steg 57 procent till 4 157 miljoner svenska kronor, klart över vår prognos på 3,3 miljarder.”
Höjer från 180 till 200 kronor
Swedbank räknar med att Munters fortsätter att dra nytta av energieffektivisering, strukturell tillväxt inom datacenter och möjligheter inom närliggande teknikområden.
”Munters bedöms växa snabbare än industriproduktionen framöver, först och främst tack vare exponeringen mot datacenter och energieffektiva lösningar i flera industrivertikaler”.
På sikt tror banken också att bolaget har en chans att dra fördel av sin konkurrenskraftiga position inom litiumbatterier.
Banken höjer riktkursen för AI-aktien till 200 kronor från tidigare 180 kronor. Rådet blir köp för aktien som står i 173 kronor.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
