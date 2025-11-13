Efter rekordordern – banken höjer svenska AI-aktien

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

”Vi har uppdaterat våra prognoser, framför allt för 2027, och ser starkare förutsättningar även bortom prognosperioden”, skriver Swedbanks (börskurs Swedbank) börsexpert Mats Liss.

Starkt 2023 och 2024 för AI-aktien

Stockholmsbörsen har inte den typen av renodlade AI-bolag som stått i fokus för de senaste årens AI-hajp som exempelvis USA.

Men svenska Munters (börskurs Munters) är med sina energi- och luftrenarteknik nog det närmsta som går en svensk AI-aktie givet bolagets ökade efterfrågan från datacenter.

Under 2023 och 2024 steg också aktien mycket på de premisserna för att ha fallit tillbaka under senare kvartal.

Nu ser dock Swedbank chans till att den delen av verksamheten kan ta fart igen.