"Mini-panik" på Wall Street när investerare säljer AI-aktier

wall street
Den senaste veckan har varit turbulent bland techaktierna, vilket vissa har sett som ett varsel för framtiden. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 16 nov. 2025Publicerad: 16 nov. 2025

AI-exponerade bolag har varit särskilt utsatta på börsen i veckan efter att de länge har sett oövervinnerliga ut. Vissa tror dock att uppgången tar fart igen.

Diskussionen om en möjlig AI-bubbla har tilltagit i styrka under den senaste senaste tiden.

På marknaden är känslan just nu en kombination av tilltagande optimism över den framtida teknikutvecklingen – och samtidigt en gnagande känsla av att uppgången riskerar att bli skör, skriver Yahoo Finance.

Många investerare vågar helt enkelt inte stå utanför aktiemarknaden när den rusar, och det bidrar till att förklara varför sektorns snabba framfart upplevs både imponerande och instabil på samma gång.

Marknaden kan bli nervös

Den senaste tidens kursrörelser, där techaktier såldes av i snabbare takt än vanligt, visar att marknaden inte är immun mot tvära kast.

Nedgången under veckan utvecklades snabbt till en bredare press på AI-exponerade bolag.

Det började med svagare momentum i Palantir, trots att bolaget levererat starka resultat.

Oro kring Nvidias exponering mot Kina, spekulationer kring OpenAI:s agerande och uppgifter om att investeraren Michael Burry positionerat sig mot sektorns största favoriter förstärkte känslan av en potentiell nedgång.

Kan gå över

En del analytiker bedömer dock att marknadsturbulensen är tillfällig.

Prognosen är att teknikaktier kan återhämta sig mot slutet av året, i takt med att investerare söker exponering mot nästa fas i AI-utbyggnaden.

”Kortfattat ser vi detta som ett kortvarigt minipanik-ögonblick för teknikaktier eftersom vi tror att teknikaktier kommer att ha en stor uppgång under resten av året”, säger Dan Ives, som är analytiker på Wedbush.

Nvidia i fokus

Det finns också som besvarar ropen om en bubbla med att de höga värderingarna är en form av rationellt risktagande. En stor mängd kapital söker sig nu till bolag med ambitiösa, men ännu oprövade, AI-planer.

Synsättet bygger på tanken att några få vinnare kan generera avkastning som vida överstiger förlusterna i mindre framgångsrika satsningar, ungefär som tankarna ofta går hos riskkapitalister.

Hur marknaden utvecklar sig på kort sikt kan få ett svar när Nvidia inom kort rapporterar, ett viktigt vägskäl för hur långt den nuvarande investeringsvågen kan bära, skriver Investopedia.

Palantir-vd:n gillar inte analyserna

Många inom sektorn menar att AI-utbyggnaden befinner sig i ett tidigt skede. De stora plattformsbolagen och ledande halvledartillverkare betraktas som första ledet i en betydligt större omställning.

För varje investerad dollar i infrastruktur väntas flera gånger mer skapas i form av nya tjänster och produkter längre ned i värdekedjan.

Palantirs vd Alex Karp har samtidigt markerat mot vad han anser vara för försiktiga analyser av bolagets potential, särskilt med tanke på det stora intresse bland småsparare som aktien lockat.

Läs mer: Skrämmande siffror: Nästan halva USA är i recession. Dagens PS

