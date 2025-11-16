AI-exponerade bolag har varit särskilt utsatta på börsen i veckan efter att de länge har sett oövervinnerliga ut. Vissa tror dock att uppgången tar fart igen.
"Mini-panik" på Wall Street när investerare säljer AI-aktier
Mest läst i kategorin
Efter strafftullarna – Trump skriver avtal med Schweiz
Donald Trump pekade ut Schweiz som en särskild bov i handelskriget. Nu ser dock tullarna att sänkas rejält med ett nytt avtal. Schweiz är ett av Europas rikaste länder, men man är inte med i EU och har därför inte omfattats av unionens avtal med USA. De senaste månaderna har också varit spända eftersom Donald …
Flygbranschens revansch: "Enda tidsmaskinen som fungerar"
Resenärerna är tillbaka. Orderböckerna svämmar över. Men flygbolagen kan inte få tag på det de behöver mest – nya plan. Nu omformas hela den europeiska flygmarknaden. Flygbranschen har återhämtat sig kraftigt efter pandemin och ligger nu på 95 procent av nivåerna från före coronakrisen. Tillväxten väntas fortsätta i snabb takt – kapaciteten fördubblas ungefär vart …
AP6 ett steg närmare döden – regeringen har tagit beslut
Den infekterade konflikten mellan Andra och Sjätte AP-fonden börjar närma sig slutet – och det blir AP2 som ser ut att få som man vill. Planerna på att avveckla Sjätte AP-fonden var redan långt gångna. Efter det senaste beslutet har ytterligare ett steg tagits. Regeringen har nämligen beslutat att godkänna utredarens förslag om att slå …
Oron: Trump vill betala skulden – med inflation
USA:s statsskuld skenar iväg allt fortare. Samtidigt vill Donald Trump sänka räntan. Farhågan är att han kan tänka sig att acceptera en högre inflation, enligt analytiker. Efter ett decennium av extremt billiga lån går nu många avancerade ekonomier in i en betydligt tuffare fas. De minusräntor som länge höll nere lånekostnaderna är borta, och i …
Svensken hoppar av i sista stund från Novo Nordisk
Timmar före Novo Nordisks extrastämma meddelade svensken Mikael Dolsten att han drar tillbaka sin kandidatur till läkemedelsjättens styrelse. Beslutet beror på personliga omständigheter kopplade till hans tidigare arbetsgivare Pfizer. Mikael Dolsten, tidigare chef för forskning och utveckling på den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer, var en av fyra kandidater som skulle väljas in i Novo Nordisks nya …
Diskussionen om en möjlig AI-bubbla har tilltagit i styrka under den senaste senaste tiden.
På marknaden är känslan just nu en kombination av tilltagande optimism över den framtida teknikutvecklingen – och samtidigt en gnagande känsla av att uppgången riskerar att bli skör, skriver Yahoo Finance.
Många investerare vågar helt enkelt inte stå utanför aktiemarknaden när den rusar, och det bidrar till att förklara varför sektorns snabba framfart upplevs både imponerande och instabil på samma gång.
Marknaden kan bli nervös
Den senaste tidens kursrörelser, där techaktier såldes av i snabbare takt än vanligt, visar att marknaden inte är immun mot tvära kast.
Nedgången under veckan utvecklades snabbt till en bredare press på AI-exponerade bolag.
Det började med svagare momentum i Palantir, trots att bolaget levererat starka resultat.
Oro kring Nvidias exponering mot Kina, spekulationer kring OpenAI:s agerande och uppgifter om att investeraren Michael Burry positionerat sig mot sektorns största favoriter förstärkte känslan av en potentiell nedgång.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Kan gå över
En del analytiker bedömer dock att marknadsturbulensen är tillfällig.
Prognosen är att teknikaktier kan återhämta sig mot slutet av året, i takt med att investerare söker exponering mot nästa fas i AI-utbyggnaden.
”Kortfattat ser vi detta som ett kortvarigt minipanik-ögonblick för teknikaktier eftersom vi tror att teknikaktier kommer att ha en stor uppgång under resten av året”, säger Dan Ives, som är analytiker på Wedbush.
Nvidia i fokus
Det finns också som besvarar ropen om en bubbla med att de höga värderingarna är en form av rationellt risktagande. En stor mängd kapital söker sig nu till bolag med ambitiösa, men ännu oprövade, AI-planer.
Synsättet bygger på tanken att några få vinnare kan generera avkastning som vida överstiger förlusterna i mindre framgångsrika satsningar, ungefär som tankarna ofta går hos riskkapitalister.
Hur marknaden utvecklar sig på kort sikt kan få ett svar när Nvidia inom kort rapporterar, ett viktigt vägskäl för hur långt den nuvarande investeringsvågen kan bära, skriver Investopedia.
Palantir-vd:n gillar inte analyserna
Många inom sektorn menar att AI-utbyggnaden befinner sig i ett tidigt skede. De stora plattformsbolagen och ledande halvledartillverkare betraktas som första ledet i en betydligt större omställning.
För varje investerad dollar i infrastruktur väntas flera gånger mer skapas i form av nya tjänster och produkter längre ned i värdekedjan.
Palantirs vd Alex Karp har samtidigt markerat mot vad han anser vara för försiktiga analyser av bolagets potential, särskilt med tanke på det stora intresse bland småsparare som aktien lockat.
Läs mer: Skrämmande siffror: Nästan halva USA är i recession. Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet