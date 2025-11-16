"Mini-panik" på Wall Street när investerare säljer AI-aktier

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Diskussionen om en möjlig AI-bubbla har tilltagit i styrka under den senaste senaste tiden.

På marknaden är känslan just nu en kombination av tilltagande optimism över den framtida teknikutvecklingen – och samtidigt en gnagande känsla av att uppgången riskerar att bli skör, skriver Yahoo Finance.

Många investerare vågar helt enkelt inte stå utanför aktiemarknaden när den rusar, och det bidrar till att förklara varför sektorns snabba framfart upplevs både imponerande och instabil på samma gång.

Marknaden kan bli nervös

Den senaste tidens kursrörelser, där techaktier såldes av i snabbare takt än vanligt, visar att marknaden inte är immun mot tvära kast.

Nedgången under veckan utvecklades snabbt till en bredare press på AI-exponerade bolag.

Det började med svagare momentum i Palantir, trots att bolaget levererat starka resultat.

Oro kring Nvidias exponering mot Kina, spekulationer kring OpenAI:s agerande och uppgifter om att investeraren Michael Burry positionerat sig mot sektorns största favoriter förstärkte känslan av en potentiell nedgång.