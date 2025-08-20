Lovable vill locka ungdomar med höga ingångslöner

Lovable har väckt stor uppmärksamhet, inte minst för att ha vuxit snabbt i en mycket konkurrensutsatt bransch.

Nu har man återigen fått blickarna mot sig – och den här gången gäller det lönesättningen.

Startupen har nämligen publicerat en jobbannons som utlovar ingångslöner på upp till 66 000 kronor i månaden, skriver Dagens Industri.

Stängde nyligen jätterunda

Bolaget, som grundades i Stockholm 2023, utvecklar en plattform där användare kan bygga appar och prototyper utan att kunna programmera.

Genom textbaserade instruktioner genereras gränssnitt, databaser och inloggningssystem. Konceptet har lockat mer än två miljoner användare, varav cirka 200 000 är betalande kunder.

I USA har datavetarstudenter behövt möta en tuffare arbetsmarknad jämfört med tidigare. (Foto: Charles Krupa/AP/TT).

I juli stängde Lovable en av Europas största A-rundor någonsin när bolaget tog in 1,9 miljarder kronor till en värdering på 17 miljarder.

