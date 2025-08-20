Svenska Lovable är ett av de mest hajpade AI-bolagen just nu och tog nyligen in nästan två miljarder kronor. Nu ska en del av dem användas till att värva studenter och gymnasister.
Lovable vill locka ungdomar med höga ingångslöner
Lovable har väckt stor uppmärksamhet, inte minst för att ha vuxit snabbt i en mycket konkurrensutsatt bransch.
Nu har man återigen fått blickarna mot sig – och den här gången gäller det lönesättningen.
Startupen har nämligen publicerat en jobbannons som utlovar ingångslöner på upp till 66 000 kronor i månaden, skriver Dagens Industri.
Stängde nyligen jätterunda
Bolaget, som grundades i Stockholm 2023, utvecklar en plattform där användare kan bygga appar och prototyper utan att kunna programmera.
Genom textbaserade instruktioner genereras gränssnitt, databaser och inloggningssystem. Konceptet har lockat mer än två miljoner användare, varav cirka 200 000 är betalande kunder.
I juli stängde Lovable en av Europas största A-rundor någonsin när bolaget tog in 1,9 miljarder kronor till en värdering på 17 miljarder.
Vill attrahera de bästa
Med de nya pengarna ska expansionen accelerera, och en del av strategin är att attrahera unga talanger med ovanligt förmånliga villkor.
I en jobbannons riktar sig bolaget direkt till personer som nyligen avslutat gymnasiet eller universitet – och som till och med kan tänka sig att hoppa av pågående studier – med löften om ovanligt höga ingångslöner.
Jobbannonsen anger en månadslön på mellan 42 000 och 66 000 kronor för nyanställda vid huvudkontoret i Stockholm.
Går emot trenden
Det är betydligt högre än branschens normala nivå på omkring 36 000 till 45 000 kronor för nyutexaminerade utvecklare.
Rekryteringsstrategin sticker därmed ut i en tid när många traditionella techföretag snarare bromsar nyanställningar och där unga datavetare, särskilt i USA, har allt svårare att hitta jobb.
En möjlig förklaring är att AI-verktyg redan kan ersätta delar av det arbete som tidigare utfördes av juniora utvecklare.
Försöker positionera sig redan nu
I stället blir förmågan att använda och förstå de nya AI-systemen en allt mer eftertraktad kompetens, skriver The Economic Times.
Genom att erbjuda ersättningar som överträffar standarden vill Lovable inte bara konkurrera om arbetskraft, utan även positionera sig som en arbetsplats för nästa generations techentreprenörer.
Målet är att locka drivna personer som kan växa med bolaget i takt med att efterfrågan på AI-lösningar ökar.
