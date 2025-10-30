AI-undret Sveriges nya enhörning: "Explosiv efterfrågan"

Varken Max Junestrand eller Sigge Labor kom från någon juridisk bakgrund.

Istället föddes idén till Legora efter att grundarna hört talas om en advokatvän som tillbringade sin sommar med monotont arbete på en stor advokatbyrå, skriver Bloomberg.

Två år senare har AI-bolaget tagit in 150 miljoner dollar i en finansieringsrunda ledd av amerikanska Bessemer Venture Partners.

”Fördubblat intäkterna”

För en månad sedan skrev Realtid att Legora kunde bli Sveriges nya enhörning.

Nu har så skett tack vare värderingen – som skjuter från 6,5 till 16,9 miljarder kronor. Det är en ökning på 160 procent sedan maj i år, skriver Dagens Industri.

”Vi har mer än fördubblat intäkterna varje kvartal”, säger Junestrand, som är Legoras vd, till DI.

Huvudkonkurrenten Harvey AI värderades tidigare i år till 5 miljarder dollar, motsvarande nästan 57 miljarder kronor.