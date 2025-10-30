Max Junestrand och Sigge Labor hade aldrig arbetat som jurister när de startade Legora för två år sedan. Nu har bolaget bakom deras AI-plattform blivit Sveriges nya enhörning.
AI-undret Sveriges nya enhörning: "Explosiv efterfrågan"
Varken Max Junestrand eller Sigge Labor kom från någon juridisk bakgrund.
Istället föddes idén till Legora efter att grundarna hört talas om en advokatvän som tillbringade sin sommar med monotont arbete på en stor advokatbyrå, skriver Bloomberg.
Två år senare har AI-bolaget tagit in 150 miljoner dollar i en finansieringsrunda ledd av amerikanska Bessemer Venture Partners.
”Fördubblat intäkterna”
För en månad sedan skrev Realtid att Legora kunde bli Sveriges nya enhörning.
Nu har så skett tack vare värderingen – som skjuter från 6,5 till 16,9 miljarder kronor. Det är en ökning på 160 procent sedan maj i år, skriver Dagens Industri.
”Vi har mer än fördubblat intäkterna varje kvartal”, säger Junestrand, som är Legoras vd, till DI.
Huvudkonkurrenten Harvey AI värderades tidigare i år till 5 miljarder dollar, motsvarande nästan 57 miljarder kronor.
Kundantalet sväller
På ett halvår har antalet företagskunder vuxit från 250 till 400, fördelade över 40 länder. Bland dessa finns internationella advokatbyråer som Linklaters, Cleary Gottlieb och Goodwin, enligt DI.
För att dra in nya kunder har Legora anställt så kallade ”legal engineers” – en hybridroll av legal ops, produktspecialist och lösningsarkitekt, enligt Bloomberg.
Efterfrågan har varit ”explosiv”, säger Junestrand till Bloomberg.
Det nya kapitalet ska användas till att fördubbla Legoras personalstyrka från 200 till 400 medarbetare.
”Det här är en värdekedja”
En vanlig kritik mot branschfokuserade AI-startups är att de bara är ”wrappers” över andra företags modeller, vilket gör dem sårbara för disruption.
”Det här är en värdekedja, och det finns verkligt värde i att ta de underliggande modellerna och anpassa dem för specifika användningsområden”, säger Junestrand till Bloomberg.
Legora använder främst Anthropics Claude Sonnet 4.5, enligt sajten.
Adoption av AI-verktyg kan på sikt påverka advokatbyråers traditionella faktureringsmodell.
”Företag kommer att leta efter de mest kostnadseffektiva juridiska tjänsterna, och advokatbyråer kommer att konkurrera om att vara kostnadseffektiva”, säger Junestrand till Bloomberg.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
