AI ska inte användas för att skriva artiklar i New York Times. Det påminner tidningen om i nya riktlinjer till frilansare.
New York Times läxar upp frilansare: "Inget mer AI"
Den amerikanska tidningen The New York Times skärper reglerna kring användning av artificiell intelligens för frilansskribenter.
Det kommer efter flera uppmärksammade publicistiska misstag kopplade till generativ AI.
I ett internt meddelande till externa medarbetare underströk tidningen att allt material som lämnas in för publicering måste vara framtaget av människor och bygga på skribentens eget arbete.
Flera kända AI-verktyg innefattas
Enligt de nya riktlinjerna får frilansare inte använda generativa AI-verktyg för att skriva, bearbeta eller förbättra texter som ska publiceras, rapporterar Futurism.
Förbudet omfattar även bilder och annat material som skapats eller förändrats med hjälp av tekniken.
Tidningen tillåter däremot vissa begränsade användningsområden. AI får användas för övergripande idéarbete och planering, men inte för att formulera artiklar, redigera texter eller omarbeta formuleringar inför publicering.
I riktlinjerna nämns flera välkända AI-tjänster, däribland ChatGPT, Claude, Gemini och Perplexity. Även bildgeneratorer som Midjourney och Adobe Firefly omfattas av förbudet.
Bokrecension innehöll plagiat
Bakgrunden är flera incidenter under året där AI-genererat innehåll tagit sig in i tidningens publiceringar.
I mars uppstod kritik mot en text i tidningens relationsspalt efter misstankar om att innehållet delvis skapats med hjälp av chattrobotar.
Skribenten uppgav senare att AI hade använts i arbetet med texten.
I april avslutade tidningen samarbetet med en frilansskribent efter att en bokrecension visat sig innehålla plagiat och material framtaget med hjälp av artificiell intelligens.
Tvingades korrigera citat
Kort därefter tvingades tidningen även korrigera en artikel från Kanada där ett påstått citat från oppositionsledaren Pierre Poilievre visade sig vara en AI-genererad sammanfattning som felaktigt presenterats som ett direkt uttalande, skriver The Walrus.
Händelserna har ökat pressen på traditionella medier att tydligare reglera hur artificiell intelligens får användas i journalistiskt arbete.
Flera internationella mediehus har under det senaste året infört egna riktlinjer för AI-användning, samtidigt som debatten om teknikens påverkan på trovärdighet och källkritik fortsatt växa.
Enligt tidningen omfattas fast anställda journalister av separata interna regler för användning av AI-verktyg.
