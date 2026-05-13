New York Times läxar upp frilansare: "Inget mer AI"

Den amerikanska tidningen The New York Times skärper reglerna kring användning av artificiell intelligens för frilansskribenter.

Det kommer efter flera uppmärksammade publicistiska misstag kopplade till generativ AI.

I ett internt meddelande till externa medarbetare underströk tidningen att allt material som lämnas in för publicering måste vara framtaget av människor och bygga på skribentens eget arbete.

Flera kända AI-verktyg innefattas

Enligt de nya riktlinjerna får frilansare inte använda generativa AI-verktyg för att skriva, bearbeta eller förbättra texter som ska publiceras, rapporterar Futurism.

Förbudet omfattar även bilder och annat material som skapats eller förändrats med hjälp av tekniken.

Tidningen tillåter däremot vissa begränsade användningsområden. AI får användas för övergripande idéarbete och planering, men inte för att formulera artiklar, redigera texter eller omarbeta formuleringar inför publicering.

I riktlinjerna nämns flera välkända AI-tjänster, däribland ChatGPT, Claude, Gemini och Perplexity. Även bildgeneratorer som Midjourney och Adobe Firefly omfattas av förbudet.