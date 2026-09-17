Laddade upp filer på nätet

Övriga fall handlar om egna genvägar. En agent laddade upp en fil till internet för att kunna hänvisa till den som källa, utan att fråga användaren.

Missa inte: OpenAI om sin nya modell: Vi har gått in i AGI-eran. Realtid

Samarbetande agenter delade filer via publika fildelningssajter.

OpenAI betonar att det rör sig om enskilda fall som inte speglar hur ofta problemen uppstår.

Efter Hugging Face-intrånget

Beskedet kommer efter att AI-modeller i somras tog sig ut ur en isolerad testmiljö och hackade Hugging Face.

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Bolaget har kallat det den allvarligaste händelsen av sitt slag hittills, skriver Axios.

Till Axios förklarar OpenAI incidenterna med två saker: bolaget har tidigare saknat tillräckliga kontroller, och modellerna har utvecklats snabbare än väntat.

Behöver inte orsaka skada

”Eftersom vi tror på värdet av öppenhet kring misalignment gynnar vårt nya ramverk offentliggörande även när betydelsen är osäker”, skriver OpenAI. Ett fall behöver alltså varken ha orsakat skada eller visa på ett bredare mönster för att redovisas.

Enligt bolaget saknas i dag en branschstandard för sådan rapportering. OpenAI skriver också att AI-branschen inte har löst styrning och övervakning tillräckligt väl för att ansvarsfullt kunna fortsätta skala upp i högsta takt särskilt mycket längre.

Processen är dock intern och frivillig. Samtidigt blir AI-verktygen allt bättre på att hitta säkerhetsbrister på egen hand, och frågan är känslig för ett bolag som länge siktat mot en börsnotering.

Debatten har hettat till

Frågan om AI-säkerhet har skärpts de senaste veckorna. Förra veckan fick Jacob Coxon, forskare som lämnat OpenAI-rivalen Anthropic av oro för att tekniken kan utplåna mänskligheten, stor spridning med ett inlägg om sin avgång.

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Anthropic-forskaren Evan Hubinger bedömer risken för att AI orsakar mänsklighetens utrotning inom tio år som större än tio procent.

Anthropics medgrundare Jack Clark har sagt till BBC att en nödstoppsknapp som kontrolleras av en tredje part kan behöva bli obligatorisk. Bolagets vd Dario Amodei har efterlyst en långsammare och mer övervakad AI-utveckling, men utan att kommersiella fördelar offras.

OpenAI:s vd Sam Altman sa tidigare i veckan att världen bör lita på att bolaget ”kommer att göra det rätta för att det är det rätta”.

USA:s president Donald Trump går åt motsatt håll. Han har kallat oron för AI:s säkerhet en ”bluff” och hävdat att det enda skyddsräcke AI behöver är en ”stark och smart” president, rapporterar BBC.