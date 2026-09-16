Alexis Ohanian anses att det sprids en alltför pessimistisk bild av AI-riskerna. Men han är självkritisk när han pekar på orsakerna.
Reddit-grundaren har tröttnat på AI-doomers: "Inte som i Terminator"
Teknikbranschen har varit dålig på att förklara riskerna med artificiell intelligens för allmänheten. Det anser Alexis Ohanian, medgrundare av Reddit.
Han efterlyser en mer nyanserad debatt om tekniken.
Ohanian menar att diskussionen om AI ofta fastnar i överdrivna framtidsscenarier eller används för att samla politiska poäng.
”En hälsosam riktning”
I stället bör fokus ligga på konkreta risker och på att ge allmänheten tillräcklig kunskap för att förstå utvecklingen.
”Jag hoppas att det här går i en hälsosam riktning, och att det bara kommer att kräva färre tweets och mer eftertänksamma samtal”, sa Ohanian, enligt CNBC.
Enligt Ohanian har teknikindustrin själv bidragit till problemet genom att kommunicera på ett sätt som inte alltid tar människors oro på allvar.
Samtidigt anser han att de största riskerna inte nödvändigtvis handlar om scenarier där självmedvetna maskiner utrotar mänskligheten, som i filmerna om Terminator.
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Finns flera orosmoln
Han pekar i stället på mer vardagliga men allvarliga risker, bland annat så kallade agentflockar. Det handlar om flera AI-agenter som samarbetar för att utföra komplicerade uppgifter.
Om systemen får större självständighet kan det bli svårare för människor att förstå och kontrollera hur de agerar.
Uttalandena kommer efter varningar från forskare vid AI-bolagen OpenAI och Anthropic om utvecklingen av så kallad rekursiv självförbättring.
Begreppet beskriver en situation där AI-system bidrar till att utveckla nya och mer avancerade modeller. Det kan skapa en återkopplingsloop där systemen successivt blir bättre på att förbättra sig själva.
En central oro är att de mänskliga utvecklarna på sikt kan förlora kontrollen över hur modellerna tränas och utvecklas.
Flera forskare har därför efterlyst en långsammare utveckling och större fokus på säkerhet.
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Vill ha färre slagord
Ohanian jämför AI med kärnenergi. Båda teknikerna bygger på betydande vetenskapliga framsteg och kan medföra stora risker, men också ge omfattande samhällsnytta om de hanteras ansvarsfullt.
Han anser att debatten behöver mindre av slagord och korta inlägg i sociala medier och mer av eftertänksamma samtal.
Överdrivna varningar kan enligt honom skymma de problem som redan är möjliga att identifiera.
”Det frustrerar mig eftersom jag ser all denna felinformation cirkulera, men jag tror att vi i längden kommer att göra rätt, och det är vad jag hoppas händer”, säger han.
Kritiken kommer samtidigt som AI-industrin möter växande intern oro.
Forskaren Jacob Coxon, som tidigare arbetat vid både Anthropic och OpenAI, lämnade nyligen sitt arbete och anklagade bolagen för att ta alltför stora risker i utvecklingen av kraftfull AI.
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