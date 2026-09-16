Reddit-grundaren har tröttnat på AI-doomers: "Inte som i Terminator"

Teknikbranschen har varit dålig på att förklara riskerna med artificiell intelligens för allmänheten. Det anser Alexis Ohanian, medgrundare av Reddit.

Han efterlyser en mer nyanserad debatt om tekniken.

Ohanian menar att diskussionen om AI ofta fastnar i överdrivna framtidsscenarier eller används för att samla politiska poäng.

”En hälsosam riktning”

I stället bör fokus ligga på konkreta risker och på att ge allmänheten tillräcklig kunskap för att förstå utvecklingen.

”Jag hoppas att det här går i en hälsosam riktning, och att det bara kommer att kräva färre tweets och mer eftertänksamma samtal”, sa Ohanian, enligt CNBC.

Enligt Ohanian har teknikindustrin själv bidragit till problemet genom att kommunicera på ett sätt som inte alltid tar människors oro på allvar.

Samtidigt anser han att de största riskerna inte nödvändigtvis handlar om scenarier där självmedvetna maskiner utrotar mänskligheten, som i filmerna om Terminator.

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