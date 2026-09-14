Kina rustar för att AI ska slita sig – pekar ut Anthropic som hot

Kinas minister för statens säkerhet, Chen Yixin, skriver i en signerad artikel i tidskriften China Cyberspace, utgiven av internetmyndigheten CAC, att nästa generations amerikanska modeller utgör en allvarlig risk.

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Han pekar särskilt ut Anthropics Claude Mythos och OpenAI:s GPT-5.5-Cyber, som enligt South China Morning Post kraftigt kan sänka både den tekniska tröskeln och kostnaden för att genomföra cyberattacker.

Tonläget är brett. Chen beskriver AI som den huvudsakliga arenan för global teknikkonkurrens och ett nytt spår för strategisk stormaktsrivalitet, skriver Hong Kong Free Press.

Enligt samma tidning varnar han för att utländska underrättelsetjänster använder intelligenta webbcrawlers, datautvinning och profilering för att samla in nyckeldata, företagshemligheter och personuppgifter

”Loss of control” har funnits i regelverket sedan 2024

Det bredare kontrollscenariot kommer inte från säkerhetstjänsten utan från CAC. Myndigheten skrev redan i sitt ramverk från september 2024 att det inte kan uteslutas att framtida AI självständigt skaffar externa resurser, replikerar sig själv och söker makt, rapporterar Reuters.

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I den utvidgade versionen från september 2025 skärptes formuleringen, enligt samma källa: AI kan göra ett plötsligt och oväntat stort språng i intelligens innan den börjar samla resurser. Samtidigt lades en styrprincip till om ”tillförlitlig tillämpning, förhindrad förlust av kontroll”.

President Xi Jinping sa vid AI-konferensen i Shanghai i juli att tekniken alltid ska förbli under mänsklig kontroll. I maj kom särskilda riktlinjer för AI-agenter, som enligt Reuters kräver att utvecklare kan upptäcka, ingripa i, blockera och återställa felaktigt agentbeteende och att användaren behåller sista ordet.