Den tidigare så nära relationen har rasat samman i ömsesidiga anklagelser. Järnmalmshandlaren Radiant World kräver råvaruhandlaren och gruvbolaget Glencore på 2 miljarder dollar, samtidigt som råvarujätten anklagar bolaget för förfalskade fakturor. Och personalen lämnar.
Från partner till fiende: Gruvjätte krävs på 2 miljarder dollar
Singaporebaserade järnmalmshandlaren Radiant World och det närstående bolaget Sapphire Minmetals har stämt Glencore i Singapore. De kräver 2 miljarder dollar i skadestånd, motsvarande 2,5 miljarder singaporedollar.
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Det uppger Rakesh Sethi, ordförande för Sapphire Minmetals, till Bloomberg. Hongkongbaserade Sapphire Minmetals var tidigare en del av Radiant World, och bolagen driver nu kravet tillsammans. Sethi vill inte gå in på några detaljer.
Bolagen hävdar att de har förlorat mer än 2 miljarder dollar på grund av Glencores agerande, rapporterar Mining.com.
Glencore: Förfalskade fakturor och mejl
Samma dag anklagade Glencore för första gången offentligt sin tidigare partner. I ett uttalande skriver råvarujätten att den har bekräftade belägg för att Radiant World och närstående bolag har skickat förfalskade fakturor och avtal till flera finansiella institutioner.
Bolagen ska även ha skickat påhittade mejl som påstods komma från Glencoreanställda.
Glencore uppger att affärerna har lett till förluster och risker för bolaget, och att det kommer att vidta lämpliga åtgärder.
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Skadeståndskravet avfärdar Glencore som grundlöst och säger att det ska bestridas kraftfullt, enligt Northern Miner. Bolaget har redan reserverat omkring 480 miljoner dollar för sin exponering mot Radiant World och har lämnat alla åtaganden gentemot bolagen.
Samarbetet var länge mycket nära. Enligt Bloomberg handlade Glencore i stor omfattning med Radiant World, hjälpte bolaget att få finansiering och köpte teckningsoptioner som gav en möjlighet att ta en minoritetspost.
Frysta tillgångar och fler stämningar
En domstol i London har redan fryst tillgångar på upp till 499 miljoner dollar hos Radiant World och Sapphire Minmetals.
Bakom det står en fond som förvaltas av Jefferies. Fonden hävdar att bolagen använde falska järnmalmsfakturor för att lura den. Bolagen är juridiskt separata men nära knutna till varandra, och därför omfattas båda av beslutet.
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I Singapore har även handelsfinansieringsplattformen Incomlend och ett dotterbolag till japanska Mizuho Financial Group stämt Radiant World. Incomlend kräver mer än 34 miljoner dollar, medan Mizuho har begärt ett föreläggande.
Det amerikanska justitiedepartementet och råvarutillsynen CFTC granskar transaktioner som rör bolaget. Polisen i Singapore utreder Radiant World och gjorde i augusti en razzia mot dess kontor, där anställda förhördes.
Radiant World har tidigare förnekat alla oegentligheter och kallat anklagelserna felaktiga och ogrundade.
Personalen lämnar
Den rättsliga pressen har följts av en personalflykt. Sedan anklagelserna blev offentliga har Radiant World förlorat nästan hälften av sina järnmalmshandlare i Kina och Singapore. Anställda har också lämnat kontoren i London och Genève, en del efter uppsägning.
Det är den andra neddragningen sedan juli. Då började långivare dra in kreditlinor, och tunga råvaruhandlare som Vitol, Cargill och Glencore bröt banden med bolaget.
En av dem som har gått är Leon Jin, veteranhandlare och chef för järnmalmsverksamheten i Kina. Enligt Bloomberg lämnade han i slutet av augusti, sedan bolaget fått svårt att sköta den dagliga driften.
Basmetallhandlarna Francois-Henri Audibert och Kelvin Li uppges också vara på väg ut. Metallenheten, som har drivits i stort sett fristående från järnmalmsdivisionen, har dock kvar personal.
Sapphire Minmetals har sagt upp två anställda i Shanghai och Singapore men behåller en mindre grupp handlare i Peking.
Glencores fokus ligger på koppar
För Glencore kommer bråket samtidigt som kopparpriset har nått rekordnivå. Koppar har länge setts som råvaran som ska bära gruvjättarna framåt, något Realtid tidigare har skrivit om.
Järnmalmen, som härvan kring Radiant World gäller, är en viktig exportvara även för Sverige. Där är statliga LKAB Europas största producent.