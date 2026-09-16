Från partner till fiende: Gruvjätte krävs på 2 miljarder dollar

Singaporebaserade järnmalmshandlaren Radiant World och det närstående bolaget Sapphire Minmetals har stämt Glencore i Singapore. De kräver 2 miljarder dollar i skadestånd, motsvarande 2,5 miljarder singaporedollar.

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Det uppger Rakesh Sethi, ordförande för Sapphire Minmetals, till Bloomberg. Hongkongbaserade Sapphire Minmetals var tidigare en del av Radiant World, och bolagen driver nu kravet tillsammans. Sethi vill inte gå in på några detaljer.

Bolagen hävdar att de har förlorat mer än 2 miljarder dollar på grund av Glencores agerande, rapporterar Mining.com.

Glencore: Förfalskade fakturor och mejl

Samma dag anklagade Glencore för första gången offentligt sin tidigare partner. I ett uttalande skriver råvarujätten att den har bekräftade belägg för att Radiant World och närstående bolag har skickat förfalskade fakturor och avtal till flera finansiella institutioner.

Bolagen ska även ha skickat påhittade mejl som påstods komma från Glencoreanställda.

Glencore uppger att affärerna har lett till förluster och risker för bolaget, och att det kommer att vidta lämpliga åtgärder.

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Skadeståndskravet avfärdar Glencore som grundlöst och säger att det ska bestridas kraftfullt, enligt Northern Miner. Bolaget har redan reserverat omkring 480 miljoner dollar för sin exponering mot Radiant World och har lämnat alla åtaganden gentemot bolagen.

Samarbetet var länge mycket nära. Enligt Bloomberg handlade Glencore i stor omfattning med Radiant World, hjälpte bolaget att få finansiering och köpte teckningsoptioner som gav en möjlighet att ta en minoritetspost.