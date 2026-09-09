Forskarna: AI kan leda till snabba förluster av kognitiv förmåga

Vi lägger över mer av tänkandet

Att människor använder hjälpmedel för att avlasta hjärnan är i sig inget nytt. Vi skriver ner saker vi vill komma ihåg och använder miniräknare när vi räknar.

Men stora språkmodeller (LLM:er) kan göra betydligt mer. De kan skriva en text, föreslå argument, analysera information och lösa problem. Därför kan vi också lägga över större delar av själva tankeprocessen på tekniken.

Forskarna kallar detta för kognitiv avlastning. Det är inte nödvändigtvis något negativt. Om AI hjälper oss med rutinuppgifter kan vi lägga mer tid på annat. Problemet uppstår om vi börjar använda AI även när det hade varit bättre för oss att göra jobbet själva.

Den som alltid ber AI att skriva texten behöver till exempel inte formulera sina egna meningar. Den som alltid ber AI att lösa ett problem behöver inte själv träna på att hitta lösningen.

På kort sikt kan det vara effektivt. På längre sikt finns, enligt forskarna, en risk att vissa färdigheter används mindre.

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Så kan användningen spridas

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Forskarna tittar också på hur AI-användning kan spridas mellan människor.

Om en kollega använder LLM:er som ChatGPT för att skriva rapporter kan andra börja göra samma sak. Om elever ser att klasskamrater använder AI för skolarbete kan de själva börja använda tekniken. När allt fler använder AI blir det samtidigt mer normalt att göra det.

I forskarnas modell kan utvecklingen under vissa förutsättningar nå en tröskel där förändringen går snabbare. Det är detta de kallar för ett kognitivt virus.

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En modell – inte ett bevis

Det är samtidigt viktigt att inte läsa in mer i studien än vad den faktiskt visar.

Forskarna har inte visat att människor blir dummare av att använda ChatGPT eller andra språkmodeller. De har inte heller följt en stor grupp AI-användare över tid och mätt en försämring av deras kognitiva förmåga.

Studien är i stället en matematisk och teoretisk modell för hur ett sådant scenario skulle kunna utvecklas. Den publicerades på arXiv i september 2026 och är ännu inte sakkunniggranskad.

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Behöver vi lära oss att använda LLM:er mindre?

Forskarna föreslår olika former av kognitiv immunisering. Det handlar inte om att sluta använda AI. I stället handlar det om att behålla tillfällen där människor måste tänka själva.

I skolan kan elever exempelvis få använda AI som hjälp för att förstå ett problem, men själva behöva lösa det. På en arbetsplats kan LLM:er skriva ett första utkast, medan människan fortfarande kontrollerar innehållet och fattar de viktiga besluten.

Poängen är att AI ska fungera som ett verktyg, inte som en ersättning för allt eget tänkande.

Det är också den centrala frågan bakom forskningen: Hur mycket av vårt tänkande kan vi lägga över på AI utan att själva bli sämre på att tänka?

Svaret på frågan har vi inte än.

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