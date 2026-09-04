OpenAI om sin nya modell: Vi har gått in i AGI-eran

AI-förespråkare har länge talat om AGI – artificial general intelligence – som ett framtida genombrott för tekniken.

Nu kan den framtiden ha kommit betydligt närmare, åtminstone enligt OpenAI.

Techbolaget har lanserat sin nya AI-modell Astra och president Greg Brockman beskriver modellen som ”början på en ny era”, skriver The Guardian.

Ska kunna vara en mer avancerad assistent

AGI används för att beskriva AI-system som kan lära sig, resonera och tillämpa kunskap inom många olika områden på en nivå som motsvarar eller överträffar människans.

OpenAI har tidigare definierat begreppet som autonoma system som ”överträffar människor inom merparten av ekonomiskt värdefullt arbete”.

Astra lanseras med ambitionen att användas inom bland annat vetenskap, matematik och hälsa.

OpenAI uppger att modellen kan lösa avancerade matematiska problem, fylla i deklarationer, skapa datorspelsmiljöer, ta fram arkitekturvisualiseringar och genomföra uppgifter som jobbsökningar.

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