OpenAI är inte blyga med lovorden när man talar om sin senaste modell, Astra. Men lever den upp till hajpen?
OpenAI om sin nya modell: Vi har gått in i AGI-eran
AI-förespråkare har länge talat om AGI – artificial general intelligence – som ett framtida genombrott för tekniken.
Nu kan den framtiden ha kommit betydligt närmare, åtminstone enligt OpenAI.
Techbolaget har lanserat sin nya AI-modell Astra och president Greg Brockman beskriver modellen som ”början på en ny era”, skriver The Guardian.
Ska kunna vara en mer avancerad assistent
AGI används för att beskriva AI-system som kan lära sig, resonera och tillämpa kunskap inom många olika områden på en nivå som motsvarar eller överträffar människans.
OpenAI har tidigare definierat begreppet som autonoma system som ”överträffar människor inom merparten av ekonomiskt värdefullt arbete”.
Astra lanseras med ambitionen att användas inom bland annat vetenskap, matematik och hälsa.
OpenAI uppger att modellen kan lösa avancerade matematiska problem, fylla i deklarationer, skapa datorspelsmiljöer, ta fram arkitekturvisualiseringar och genomföra uppgifter som jobbsökningar.
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Har presterat mycket bättre än tidigare modeller
Lanseringen sker samtidigt som bolaget befinner sig under ökad granskning kring säkerheten i sina mest avancerade modeller.
Under sommaren stoppades delar av träningen av Astra efter en allvarlig säkerhetsincident. Även andra modeller som utvecklades av OpenAI ska under träningsprocessen ha uppvisat oväntade beteenden.
Säkerhetsfrågan är särskilt betydelsefull eftersom Astra klassas av OpenAI som en modell med mycket hög cybersäkerhetskapacitet.
Modellen har presterat betydligt bättre än tidigare OpenAI-modeller i vissa tester av avancerade cyberuppgifter.
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Ska inte kunna utnyttjas till cyberangrepp
Samtidigt har OpenAI infört begränsningar för hur modellen får användas.
Bolaget vill förhindra att den utnyttjas för avancerade cyberangrepp och uppger att mer omfattande tillgång i ett första skede endast ges till utvalda cybersäkerhetsaktörer som arbetar med att stärka digitala försvar.
OpenAIs lansering sker mitt i en intensiv kapplöpning mellan världens största AI-bolag.
Amerikanska företag som Anthropic, Google, Meta och SpaceX utvecklar samtidigt allt mer avancerade modeller, samtidigt som kinesiska konkurrenter försöker minska avståndet.
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Börsnotering står runt dörren för båda bolag
OpenAI står dessutom inför en möjlig börsnotering som kan värdera bolaget till över 850 miljarder dollar. Anthropic förbereder samtidigt en potentiell notering med en ännu högre värdering.
Utvecklingen har lett till oro även inom AI-industrin. Över 1 000 anställda och personer med koppling till ledande AI-bolag har varnat för att den hårda konkurrensen kan göra företagen ovilliga att bromsa utvecklingen.
De efterlyser därför internationella regler och tekniska säkerhetssystem som kan göra det möjligt att kontrollera takten i utvecklingen av allt kraftfullare AI.
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