Advokatjätten Latham & Watkins är först bland de stora advokatbyråerna med att bygga egen AI-infrastruktur. Målet är att hålla känslig klientdata inom huset – och få bättre kontroll över kostnaderna.
Därför väljer advokatjätten att satsa miljoner på egen AI
Latham & Watkins, som är USA:s näst största juristbyrå, har köpt flera servrar utrustade med Nvidias kraftfulla AI-chip och börjat bygga egna AI-system. Det är det första offentligt kända exemplet bland stora advokatbyråer som både köper egen AI-hårdvara och finjusterar egna modeller.
Servrarna står i ett låst datacenter som bara Lathams egna medarbetare kommer åt. Där arbetar maskinlärnings- och mjukvaruingenjörer med att anpassa öppna AI-modeller till advokatbyråns behov.
Latham använder bland annat Nvidias Nemotron-modeller. Till skillnad från slutna modeller hos exempelvis OpenAI och Anthropic kan öppna modeller laddas ner, modifieras och köras på egen hårdvara.
Byråns IT-chef Rene Mendoza säger till Financial Times (FT) att det ibland finns information som är så känslig att byrån inte vill lägga den hos en molnleverantör.
Mendoza pekar också på att kostnaderna för AI-användning väntas öka och att den egna infrastrukturen ger byrån ett alternativ till externa leverantörer.
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Juridiken har stor nytta av AI
Advokatbyråer tillhör de verksamheter som kan ha stor nytta av AI. Juridiskt arbete innehåller många repetitiva uppgifter som följer ett tydligt mönster och som AI kan effektivisera.
Latham har inte offentliggjort hur mycket satsningen kostar. Enligt FT kan kostnaden för att köpa och driva GPU-servrar och samtidigt anställa den specialistkompetens som krävs uppgå till tiotals miljoner dollar per år. På längre sikt kan kostnaden bli ännu högre när tekniken utvecklas.
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Vill ha kontroll över datan
Genom att köra vissa AI-system på egen hårdvara kan Latham hålla informationen inom sina egna system.
Satsningen ger också byrån större kontroll över kostnaderna. AI-leverantörer tar i allt högre grad betalt utifrån användning, och Latham vill kunna välja när det är mer lönsamt att använda egen kapacitet.
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Överger inte OpenAI och Anthropic
Trots satsningen på egen AI har Latham inte vänt de kommersiella leverantörerna ryggen.
Byrån använder fortfarande AI-produkter och tjänster från stora teknikbolag, men de minskar beroendet av enskilda leverantörer. Om exempelvis OpenAI eller Anthropic höjer priserna eller ändrar sina villkor har Latham ett eget alternativ.
”Vi binder inte vår vagn vid ett enda företag”, säger Rene Mendoza.
En ny modell för Big Law
Lathams satsning skiljer sig från hur flera konkurrenter har valt att gå fram. Kirkland & Ellis samarbetar med Palantir, A&O Shearman har arbetat med AI-bolaget Harvey och Freshfields har slutit avtal med Anthropic.