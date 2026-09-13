EU riskerar att låsa in sig i ett långvarigt importberoende

Svenska Northvolt och norska Morrow var tänkta att bli två flaggskepp för europeisk batteritillverkning. De skulle visa att Europa hade kapacitet att bygga upp egen batteritillverkning i stor skala.



I stället slutade satsningarna i konkurser efter år av försenade byggen, höga kostnader och svårigheter att säkra långsiktig finansiering.

Samtidigt har både USA och Kina accelererat sin tillverkning av batterier. Genom Inflation Reducion Act (IRA), USA:s största klimat- och industrisatsning någonsin, pumpades hundratals miljarder dollar in i satsningar på grön energi, batterier och elbilar.



Satsningen har gjort USA mer attraktivt för investeringar i batterier och annan grön industri och ökat konkurrensen om europeiskt kapital.



Kina fortsätter att dominera hela värdekedjan, från råmaterial till färdiga celler, och har pressat batteripriserna globalt till nivåer som är svåra för andra länder att matcha.

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EU:s industripolitik pressas

Under flera år har unionen talat om behovet av en egen batterivärdekedja, men konkurserna visar hur svårt det är att omsätta ambitionerna i praktiken.



Stödpaketen har varit omfattande, men de har inte löst Europas grundproblem: höga energikostnader, dyrare kapital, långa tillståndsprocesser och hård prispress från kinesiska tillverkare.



Flera planerade gigafabriker i Tyskland, Frankrike och Italien har redan skjutits upp eller skalats ned.



Branschföreträdare pekar på att Europa fortfarande saknar en sammanhållen strategi som kan matcha de amerikanska och kinesiska modellerna för tillverkning av batterier.

Därtill har europeiska projekten har haft svårt att hantera prispressen från Kina. Höga energi- och kapitalkostnader har försämrat kalkylen för nya fabriker. Samtidigt har kinesisk överkapacitet pressat priserna på battericeller.

För investerare har det blivit allt svårare att motivera satsningar i Europa när avkastningen ser bättre ut på andra sidan Atlanten.

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Oro över att Europa missar skiftet

BBC beskriver att en växande oro för att Europa håller på att hamna efter i ännu ett viktigt teknikskifte — på samma sätt som när solcellsindustrin flyttade till Asien.



Batterier är en strategisk framtidsindustri, central för både fordons- och energisektorn. Orosbilden förstärks av att flera europeiska bilproducenter redan har gjort sig beroende av kinesiska celler.



Om utvecklingen fortsätter riskerar Europa att hamna i ett långvarigt importberoende för en teknik som är avgörande för regionens konkurrenskraft.

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