Hur kunde de tre största chattbottarna vara utslagna – på samma gång? Det frågar sig nu allt fler experter efter händelsen förra veckan.
Alla tre stora chattbotar låg nere samtidigt – bolagen är tystlåtna
ChatGPT, Claude och Grok drabbades samtidigt av omfattande driftstörningar på torsdagen.
Driftstörningarna drabbade OpenAI:s ChatGPT, Anthropics Claude och SpaceXAI:s Grok.
De tre AI-tjänsterna drivs av olika bolag, men någon gemensam orsak till problemen har ännu inte kunnat fastställas.
Har väckt frågor
Att tre av världens mest använda AI-tjänster fick problem under samma tidsperiod har väckt frågor om huruvida det finns en koppling mellan incidenterna, skriver Futurism.
OpenAI har uppgett att ChatGPT och programmeringstjänsten Codex blev otillgängliga för vissa användare på grund av ett routingfel.
Problemet började på morgonen och en lösning hade implementerats efter drygt 30 minuter.
Även Claude drabbades, men inte samtliga modeller. Anthropic uppgav att problemen framför allt berörde modellerna Opus 4.8 och Opus 5. Grok hade samtidigt betydligt mer omfattande störningar.
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Inga tydliga tecken
En möjlig förklaring som har diskuterats är att problemen kan ha haft koppling till gemensam infrastruktur.
Cloudflare, som används av flera stora internet- och teknikföretag, uppgav dock att dess tjänster fungerade normalt och att bolaget inte hade några betydande driftstörningar.
Inte heller Microsofts molnplattform Azure visade tecken på ett större tekniskt fel vid tidpunkten för incidenterna.
En annan möjlig länk går via SpaceXAI:s datacenter. Bolaget driver omfattande beräkningskapacitet vid sina Colossus-anläggningar nära Memphis och säljer delar av kapaciteten till andra AI-bolag.
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Utreds fortfarande
Anthropic är en av kunderna och bolagen ingick tidigare i år ett avtal om datorkapacitet.
Samma dag som driftproblemen inträffade uppgav SpaceXAI att en störning vid bolagets datacenter i Memphis hade påverkat Grok. Bolaget bad även sina berörda datorkunder om ursäkt.
Det kan därmed finnas en direkt förklaring till att Grok och Claude drabbades samtidigt. Men den teorin förklarar inte varför ChatGPT samtidigt fick problem.
OpenAI:s routingfel inträffade på en annan infrastruktur och har hittills inte kopplats till störningarna hos konkurrenterna.
Om incidenterna var en ovanlig slump eller om det finns en gemensam bakomliggande faktor är därför fortfarande oklart.
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