Alla tre stora chattbotar låg nere samtidigt – bolagen är tystlåtna

ChatGPT, Claude och Grok drabbades samtidigt av omfattande driftstörningar på torsdagen.

Driftstörningarna drabbade OpenAI:s ChatGPT, Anthropics Claude och SpaceXAI:s Grok.

De tre AI-tjänsterna drivs av olika bolag, men någon gemensam orsak till problemen har ännu inte kunnat fastställas.

Har väckt frågor

Att tre av världens mest använda AI-tjänster fick problem under samma tidsperiod har väckt frågor om huruvida det finns en koppling mellan incidenterna, skriver Futurism.

OpenAI har uppgett att ChatGPT och programmeringstjänsten Codex blev otillgängliga för vissa användare på grund av ett routingfel.

Problemet började på morgonen och en lösning hade implementerats efter drygt 30 minuter.

Även Claude drabbades, men inte samtliga modeller. Anthropic uppgav att problemen framför allt berörde modellerna Opus 4.8 och Opus 5. Grok hade samtidigt betydligt mer omfattande störningar.

ANNONS

Läs mer: Historiens största notering värd 19 000 miljarder kommer landa i din globalfond. Dagens PS