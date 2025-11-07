Realtid
AI väcker både karriärhopp och oro på svenska arbetsplatser

Hur många använder AI på arbetsplatsen och hur känner dem inför framtiden? (Foto: Canva)
Hur många använder AI på arbetsplatsen och hur känner dem inför framtiden? (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Fler företag satsar på artificiell intelligens – och de som använder tekniken mest känner störst framtidstro. Men AI skapar också nya tvivel på jobbet.

AI håller snabbt på att bli vardag i svenskt näringsliv. En färsk rapport från SCB visar att mer än en tredjedel av landets företag numera använder någon form av AI-lösning – en ökning med tio procentenheter på bara ett år.

Framför allt är det företag inom informations- och kommunikationsbranschen som gått i täten. Där används AI främst för att driva marknadsföring, kundanalys och intern effektivisering.

Transportsektorn däremot släpar efter, och många bolag saknar fortfarande en tydlig plan för hur tekniken ska användas.

Trots den snabba utvecklingen har 28 procent av företagen som infört AI ännu inte definierat något konkret syfte. Det vanligaste motivet är marknadsföring och försäljning, följt av företagsledning och produktion.

”Vi ser att många vill testa men inte riktigt vet varför. AI har blivit ett begrepp man inte vill hamna utanför”, säger Fredric Nyström, statistiker på SCB.

Bland företagen som ännu inte använt tekniken överväger drygt en av tio att börja, men brist på kompetens är fortfarande det största hindret. Tre av fyra uppger att de saknar rätt expertis internt.

De flitigaste AI-användarna mest optimistiska

Parallellt med SCB:s siffror visar en ny Sifo-undersökning, beställd av Jabra, hur AI påverkar synen på karriär och framtid.

Resultatet: ju mer man arbetar med AI, desto större framtidstro.

64 procent av de som använder AI varje dag uppger att de ser goda chanser till befordran. Bland dem som inte använder tekniken alls är andelen 48 procent. Samma mönster syns i lönefrågan – tre av fyra AI-användare tror på högre lön framöver, jämfört med knappt sju av tio bland icke-användarna.

”AI förändrar vad som värderas i arbetslivet. Förmågan att använda nya verktyg blir en del av kompetensen”, säger Steen Marquard, försäljningschef Norden på Jabra.

Nya möjligheter – men också osäkerhet

Men optimismen har en baksida. Den grupp som använder AI mest är också den som känner sig mest tveksam till sin egen roll.

Tolv procent av de dagliga användarna uppger att de blivit mer osäkra på sin förmåga sedan AI började användas brett, jämfört med bara två procent bland dem som inte använder tekniken.

”Det är naturligt. Ju närmare man arbetar med AI, desto tydligare ser man både dess potential och risker”, säger Marquard.

En ny arbetsvardag tar form

SCB:s siffror visar att företag som kombinerar AI med datadriven analys växer snabbast. Nära fyra av tio företag genomför nu regelbunden dataanalys – ofta baserad på kunddata.

Tillsammans tecknar statistiken bilden av ett arbetsliv i förändring. AI uppfattas inte längre som framtid – den är redan här. Och för många anställda har frågan gått från ”om” till ”hur snabbt” man hänger med.

Fakta: AI i siffror

    • AI används av: 35 procent av svenska företag

    • Vanligaste användningen: Marknadsföring och administration

    • Hinder för användning: Brist på expertis (75 procent)

    • AI-användare som tror på befordran: 64 procent

    • AI-användare som känner ökad osäkerhet: 12 procent

AIArtificiell intelligensSCB
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

