AI kan gömma svenska militären i framtiden

Det handlar om så kallad stealthteknologi, där strukturer placeras på höljet av militära fordon för att absorbera radarvågor snarare än att låta dem studsa tillbaka.

Strukturerna består av repetitiva geometriska mönster i millimeterstorlek,cirklar, kors och stjärnor, som läggs i flera lager med olika egenskaper.

Problemet är att designarbetet är extremt tidskrävande. Enligt FOI-forskaren David Gustafsson blir det ”väldigt tidsödande” redan efter två eller tre lager, och utfallsrummet blir snabbt för stort för att hantera manuellt, skriver Forskning.se.

Maskinlärning tar över

Det är här AI kommer in. Forskarna vid FOI vill ersätta dagens beräkningsmjukvara med en maskininlärningsmodell, en så kallad surrogatmodell, som kan utföra samma arbete uppemot tusen gånger snabbare. Men potentialen sträcker sig längre än ren hastighetsvinst.

”Istället för att försöka komma på en design och utvärdera dess egenskaper, så vänder man på steken och matar in önskemålen i AI-modellen”, säger FOI-forskaren Tomas Wilkinson i en kommentar.

Resultaten kan bli radikalt annorlunda än vad människor själva hade kommit fram till. Gustafsson lyfter fram att AI saknar förutfattade meningar om hur ett material bör se ut, något som kan öppna för helt nya konstruktioner.

”Med maskininlärning kan vi designa material och mönster som är väldigt konstiga. Just att AI inte utgår från hur vi har gjort tidigare öppnar upp för väldigt intressanta spår”, säger han.

Tillämpningarna är inte begränsade till radarabsorbenter. Wilkinson nämner lättviktiga metallegeringar och andra material för flygfarkoster som ett annat område med stor potential, liksom AI-designat kamouflage för kläder och fordon.