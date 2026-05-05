Forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, undersöker hur artificiell intelligens kan användas för att utveckla nästa generations radarabsorbenter, material som gör militära farkoster och soldater svårare att upptäcka. Samtidigt ökar trycket internationellt på att integrera AI i försvaret, inte minst i USA.
AI kan gömma svenska militären i framtiden
Det handlar om så kallad stealthteknologi, där strukturer placeras på höljet av militära fordon för att absorbera radarvågor snarare än att låta dem studsa tillbaka.
Strukturerna består av repetitiva geometriska mönster i millimeterstorlek,cirklar, kors och stjärnor, som läggs i flera lager med olika egenskaper.
Missa inte: FMV rustar för miljarder – kritiseras för långsamhet. Realtid
Problemet är att designarbetet är extremt tidskrävande. Enligt FOI-forskaren David Gustafsson blir det ”väldigt tidsödande” redan efter två eller tre lager, och utfallsrummet blir snabbt för stort för att hantera manuellt, skriver Forskning.se.
Maskinlärning tar över
Det är här AI kommer in. Forskarna vid FOI vill ersätta dagens beräkningsmjukvara med en maskininlärningsmodell, en så kallad surrogatmodell, som kan utföra samma arbete uppemot tusen gånger snabbare. Men potentialen sträcker sig längre än ren hastighetsvinst.
”Istället för att försöka komma på en design och utvärdera dess egenskaper, så vänder man på steken och matar in önskemålen i AI-modellen”, säger FOI-forskaren Tomas Wilkinson i en kommentar.
Läs även: Nu skyddas Öresundsbron av militär. Dagens PS
Resultaten kan bli radikalt annorlunda än vad människor själva hade kommit fram till. Gustafsson lyfter fram att AI saknar förutfattade meningar om hur ett material bör se ut, något som kan öppna för helt nya konstruktioner.
”Med maskininlärning kan vi designa material och mönster som är väldigt konstiga. Just att AI inte utgår från hur vi har gjort tidigare öppnar upp för väldigt intressanta spår”, säger han.
Tillämpningarna är inte begränsade till radarabsorbenter. Wilkinson nämner lättviktiga metallegeringar och andra material för flygfarkoster som ett annat område med stor potential, liksom AI-designat kamouflage för kläder och fordon.
USA satsar helhjärtat – men utesluter ett bolag
Att försvarsrelaterad AI prioriteras gäller inte bara i Sverige. Usa:s försvarshögkvarter Pentagon tillkännagav i fredags avtal med sju ledande AI-bolag om att integrera deras teknik på hemligstämplade militära nätverk, enligt TT.
Missa inte: Miljardköp i Solna: Försvaret tar över gamla SAS-huset. Realtid
Det rör sig om Amazon, Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Reflection samt SpaceX, för tillämpningar som uppdragsplanering och vapeninriktning.
”De här avtalen accelererar omvandlingen av den amerikanska militären till en AI-first-styrka”, meddelade Pentagon enligt BBC.
Anthropic utfrysta
Ett bolag lyser däremot med sin frånvaro: Anthropic.
Bolaget har hamnat i en juridisk tvist med försvarsdepartementet efter att ha nekat tillgång till sin teknik för bland annat autonom vapenhasanvändning och massövervakning av den egna befolkningen.
Pentagon klassade därpå Anthropic som en riskabel leverantör, en stämpel som en federal domare i Kalifornien sedan underkände.
Rättegången väntas inledas i september.