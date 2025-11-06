Massiva uppsägningar – värsta siffran på över två decennier

Oktober månad blev den värsta för uppsägningar på 22 år. Det visar nya siffror från analysföretaget Challenger, Gray & Christmas.

Totalt meddelade amerikanska arbetsgivare 153 074 uppsägningar under månaden. Det är en ökning med 183 procent jämfört med september och 175 procent högre än oktober förra året, rapporterar CNBC.

Högsta siffrorna på åratal

Det är den högsta siffran för en oktobermånad sedan 2003, och 2025 har blivit det värsta året för uppsägningar sedan finanskrisen 2009.

Fed-chefen Jerome Powell följer arbetslöshetssiffrorna, även de inofficiella, med stort intresse. (Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/TT)

Hittills i år har amerikanska företag varslet om totalt 1,1 miljoner uppsägningar, en ökning med 65 procent jämfört med samma period förra året, enligt Washington Post.

”Vi befinner oss på ny mark med dessa uppsägningar i oktober,” säger John Challenger, vd för företaget, till Washington Post och fortsätter:

”Vi har inte sett massuppsägningar av den storlek som nu diskuteras – 48 000 från UPS, potentiellt 30 000 från Amazon – sedan 2020 och före det, sedan lågkonjunkturen 2009”.