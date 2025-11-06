Arbetslösheten i USA närmar sig recessionsnivåer när företag varslar om historiskt många uppsägningar. Teknologisektorn drabbas hårdast i omställningen till AI.
Massiva uppsägningar – värsta siffran på över två decennier
Mest läst i kategorin
Oförändrad brittisk styrränta – fyra emot
Den brittiska centralbanken Bank of England behåller styrräntan oförändrad på 4,0 procent. Beskedet var väntat, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg. Det var med svag majoritet som en oförändrad ränta röstades igenom på Bank of Englands senaste penningpolitiska möte. Fem ledamöter röstade som väntat för att lämna räntan oförändrad, men fyra röstade för …
Riksbankens bakslag – experterna oense om vad som händer nu
Ett dygn efter Riksbankens lugnande besked kom oktobersiffrorna. KPIF steg till 3,1 procent – över alla prognoser. Experterna har diametralt olika åsikter om vad det här betyder. Utfallet på 3,1 procent låg över prognoserna på 2,9 procent och klart över Riksbankens bedömning på 2,7 procent, enligt SCB:s preliminära beräkning. Även det energirensade måttet steg – …
Merz: Tyskar måste lära sig att arbeta mer
Friedrich Merz menar att Tysklands välfärd hotas av att tyskar arbetar för lite. Forskare menar dock att statistiken döljer vissa saker. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz vill ha fler tyskar i arbete, och han vill absolut inte att de ska arbeta mindre. Faktum är att Merz anser att den tyska arbetsinsatsen är för liten för att …
Oväntat hög inflation i oktober
Inflationen enligt måttet KPIF var oförändrad i oktober och uppgick till 3,1 procent, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Det var högre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med 2,9 procent, enligt Bloomberg. Det är ingen dramatik i det här, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea. I de preliminära inflationssiffrorna finns inga detaljer …
Miljardärernas nya lekplats – från superyachter till skidåkning
När lyx inte längre räcker, tar miljardärerna till äventyr. De seglar inte till Saint-Tropez – de korsar Antarktis. De solar inte på däck – de landar med helikopter på glaciärer. Fenomenet kallas adventure yachting, och det är den nya statussymbolen i en värld där superyachter, privatjetar och konstsamlingar blivit lika mycket uttryck för personlighet som …
Oktober månad blev den värsta för uppsägningar på 22 år. Det visar nya siffror från analysföretaget Challenger, Gray & Christmas.
Totalt meddelade amerikanska arbetsgivare 153 074 uppsägningar under månaden. Det är en ökning med 183 procent jämfört med september och 175 procent högre än oktober förra året, rapporterar CNBC.
USA:s jobbsiffror blockeras – Fed tvingas gissa sig fram
I slutet av oktober ska Federal Reserve fatta sitt nästa räntebeslut. Men den månatliga arbetsmarknadsrapport som normalt styr beslutet publiceras inte – trots att den redan är färdig.
Högsta siffrorna på åratal
Det är den högsta siffran för en oktobermånad sedan 2003, och 2025 har blivit det värsta året för uppsägningar sedan finanskrisen 2009.
Hittills i år har amerikanska företag varslet om totalt 1,1 miljoner uppsägningar, en ökning med 65 procent jämfört med samma period förra året, enligt Washington Post.
”Vi befinner oss på ny mark med dessa uppsägningar i oktober,” säger John Challenger, vd för företaget, till Washington Post och fortsätter:
”Vi har inte sett massuppsägningar av den storlek som nu diskuteras – 48 000 från UPS, potentiellt 30 000 från Amazon – sedan 2020 och före det, sedan lågkonjunkturen 2009”.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Teknologisektorn hårdast drabbad
Teknologibranschen har tagit den största smällen. Företag inom sektorn meddelade 33 281 nedskärningar i oktober. Det är nästan sex gånger så många som i september.
Missa inte:
Prognoserna slog fel – USA förlorar jobb i snabbare takt. Realtid
Totalt har teknikföretag varslet om över 141 000 uppsägningar sedan årsskiftet, en ökning med 17 procent jämfört med förra året.
”Precis som 2003 förändrar en disruptiv teknologi landskapet,” säger Andy Challenger, arbetsplatsexpert på Challenger, Gray & Christmas, till CNBC.
Han pekar på att AI-integrationen omformar branschen samtidigt som nyanställningar är på sin lägsta nivå på år.
Blandade signaler från arbetsmarknaden
De ny siffrorna kan kontrasteras med siffror som visar på att företagen samtidigt ökat sina anställningar.
Enligt löneadministratörsföretaget ADP ökade privata företag sina anställningar med 42 000 jobb i oktober. Vilket var mer än väntat och en vändning efter två månaders nedgång.
Läs även:
Så hög är Sveriges arbetslöshet just nu. Dagens PS
Den pågående regeringsstängningen, nu i sin andra månad, har dock lämnat politiker och ekonomer utan officiell statistik vid ett kritiskt läge. Federal Reserve, som nyligen sänkte räntan med en kvarts procentenhet, har uttryckt oro över arbetsmarknadens utveckling.
”Vi ser ett betydande antal företag som antingen meddelar att de inte kommer att anställa särskilt mycket, eller som faktiskt genomför uppsägningar,” sa Federal Reserves ordförande Jerome Powell vid en presskonferens förra veckan.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.