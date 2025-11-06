Realtid
Massiva uppsägningar – värsta siffran på över två decennier

Uppsägningarna haglar i USA just nu . (Foto: Vitaly Gariev / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Arbetslösheten i USA närmar sig recessionsnivåer när företag varslar om historiskt många uppsägningar. Teknologisektorn drabbas hårdast i omställningen till AI.

Oktober månad blev den värsta för uppsägningar på 22 år. Det visar nya siffror från analysföretaget Challenger, Gray & Christmas.

Totalt meddelade amerikanska arbetsgivare 153 074 uppsägningar under månaden. Det är en ökning med 183 procent jämfört med september och 175 procent högre än oktober förra året, rapporterar CNBC.

USA:s jobbsiffror blockeras – Fed tvingas gissa sig fram

I slutet av oktober ska Federal Reserve fatta sitt nästa räntebeslut. Men den månatliga arbetsmarknadsrapport som normalt styr beslutet publiceras inte – trots att den redan är färdig.

Högsta siffrorna på åratal

Det är den högsta siffran för en oktobermånad sedan 2003, och 2025 har blivit det värsta året för uppsägningar sedan finanskrisen 2009.

Fed-chefen Jerome Powell följer arbetslöshetssiffrorna, även de inofficiella, med stort intresse. (Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/TT)

Hittills i år har amerikanska företag varslet om totalt 1,1 miljoner uppsägningar, en ökning med 65 procent jämfört med samma period förra året, enligt Washington Post.

”Vi befinner oss på ny mark med dessa uppsägningar i oktober,” säger John Challenger, vd för företaget, till Washington Post och fortsätter:

”Vi har inte sett massuppsägningar av den storlek som nu diskuteras – 48 000 från UPS, potentiellt 30 000 från Amazon – sedan 2020 och före det, sedan lågkonjunkturen 2009”.

Teknologisektorn hårdast drabbad

Teknologibranschen har tagit den största smällen. Företag inom sektorn meddelade 33 281 nedskärningar i oktober. Det är nästan sex gånger så många som i september.

Totalt har teknikföretag varslet om över 141 000 uppsägningar sedan årsskiftet, en ökning med 17 procent jämfört med förra året.

”Precis som 2003 förändrar en disruptiv teknologi landskapet,” säger Andy Challenger, arbetsplatsexpert på Challenger, Gray & Christmas, till CNBC.

Han pekar på att AI-integrationen omformar branschen samtidigt som nyanställningar är på sin lägsta nivå på år.

Blandade signaler från arbetsmarknaden

De ny siffrorna kan kontrasteras med siffror som visar på att företagen samtidigt ökat sina anställningar.

Enligt löneadministratörsföretaget ADP ökade privata företag sina anställningar med 42 000 jobb i oktober. Vilket var mer än väntat och en vändning efter två månaders nedgång.

Den pågående regeringsstängningen, nu i sin andra månad, har dock lämnat politiker och ekonomer utan officiell statistik vid ett kritiskt läge. Federal Reserve, som nyligen sänkte räntan med en kvarts procentenhet, har uttryckt oro över arbetsmarknadens utveckling.

”Vi ser ett betydande antal företag som antingen meddelar att de inte kommer att anställa särskilt mycket, eller som faktiskt genomför uppsägningar,” sa Federal Reserves ordförande Jerome Powell vid en presskonferens förra veckan.

ArbetsmarknadUSA
