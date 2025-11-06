Apple närmar sig ett avtal med Google värt runt 1 miljard dollar per år för att ge röstassistenten Siri en kraftig AI-uppgradering.
Apple betalar miljardbelopp till Google – för att rädda Siri
Enligt Bloomberg planerar Apple att använda en specialversion av Googles AI-modell Gemini för att driva nästa generations Siri. Modellen sägs ha 1,2 biljoner parametrar – åtta gånger fler än Apples nuvarande system – vilket ska ge betydligt mer avancerade svar och bättre förståelse.
Det är ett ovanligt drag från Apple, som historiskt satsat på egenutvecklad teknik. Samarbetet med Google ska dock vara tillfälligt tills Apples egna AI-lösningar blir tillräckligt kraftfulla.
Företaget ska tidigare ha testat modeller från både OpenAI och Anthropic innan man bestämde sig för Google. Den nya Siri-versionen väntas lanseras till våren 2026, men planerna kan fortfarande ändras innan dess.
Affären markerar ännu ett tecken på hur snabbt teknikjättarna nu rustar sig i AI-kapplöpningen – även om det betyder att gamla rivaler måste samarbeta.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
