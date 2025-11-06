Realtid
Realtid.se
IT & tech

Apple betalar miljardbelopp till Google – för att rädda Siri

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Apple närmar sig ett avtal med Google värt runt 1 miljard dollar per år för att ge röstassistenten Siri en kraftig AI-uppgradering.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Enligt Bloomberg planerar Apple att använda en specialversion av Googles AI-modell Gemini för att driva nästa generations Siri. Modellen sägs ha 1,2 biljoner parametrar – åtta gånger fler än Apples nuvarande system – vilket ska ge betydligt mer avancerade svar och bättre förståelse.

Det är ett ovanligt drag från Apple, som historiskt satsat på egenutvecklad teknik. Samarbetet med Google ska dock vara tillfälligt tills Apples egna AI-lösningar blir tillräckligt kraftfulla.

Företaget ska tidigare ha testat modeller från både OpenAI och Anthropic innan man bestämde sig för Google. Den nya Siri-versionen väntas lanseras till våren 2026, men planerna kan fortfarande ändras innan dess.

Affären markerar ännu ett tecken på hur snabbt teknikjättarna nu rustar sig i AI-kapplöpningen – även om det betyder att gamla rivaler måste samarbeta.

Cyberchef avslöjad – sålde västlig spionteknik till Ryssland

En toppchef inom amerikansk försvarsindustri har erkänt att han sålt hemliga hackverktyg till en rysk kontakt.

Missa inte:

Hemliga kodordet som kan skydda mot AI-bedragare. News 55

Spotify bättre än väntat – vinstlyft 28 procent. E55

ANNONS

Cyberexperter anklagas för egna ransomware-attacker. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIAppleGoogle
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS