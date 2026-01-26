26 jan. 2026

Musk avslöjar superdator: ”Det här är ingen lek”

Tesla dammar av en gammal teknik och tänker börja jobba med den igen. (Foto: Chris Boland on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 26 jan. 2026Publicerad: 26 jan. 2026

Tesla har startat om ett projekt som länge legat i skymundan. Nu pekar små detaljer på att något större är på väg.

Efter flera försök som aldrig riktigt tog fart väcker Tesla nu liv i sitt superdatorprojekt Dojo. Den tredje versionen, Dojo 3, är tänkt att bli något helt annat än tidigare försök.

Elon Musk bekräftar att arbetet har återupptagits, den här gången med ett tydligare mål: full kontroll över både hårdvara och mjukvara.

Tidigare versioner av Dojo föll på att de snabbt blev omsprungna av Nvidias lösningar, eller lades ner innan de ens hann bli klara. Det är en historia som Tesla nu vill skriva om.

Egna chip istället för nvidia

Kärnan i Dojo 3 är Teslas egna AI-chip, där den senaste versionen kallas AI5. Enligt uppgifter ska prestandan närma sig Nvidias Hopper-chip, men med betydligt lägre energiförbrukning.

Det är ett klassiskt ingenjörsresonemang: mindre värme, mindre el, mer kontroll.

Den stora skillnaden mot förr är att Tesla nu bygger hela systemet själva. Inga Nvidia-GPU:er, inga kompromisser. Det ger företaget större frihet, men också fullt ansvar om något går snett.

Det är lite som att bygga sin egen motor istället för att köpa en beprövad – modigt, men riskfyllt.

Vad ska kraften användas till?

Dojo 3 är inte till för spel eller filmrendering. Den ska träna Teslas självkörande system, utveckla humanoida roboten Optimus och på sikt driva egna AI-tjänster.

Med andra ord: det som ska bära företaget när bilen inte längre är hela affären.

Planen är att släppa nya chip ungefär var nionde månad. Det låter mer som klockindustrin förr än bilbranschen, men Tesla har aldrig varit rädda för att blanda traditioner.

Frågan är inte om Dojo 3 är ambitiös. Frågan är om Tesla den här gången orkar hela vägen till mål.

AIArtificiell intelligensTesla
Åsa Wallenrud
