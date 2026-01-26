Musk avslöjar superdator: ”Det här är ingen lek”

Efter flera försök som aldrig riktigt tog fart väcker Tesla nu liv i sitt superdatorprojekt Dojo. Den tredje versionen, Dojo 3, är tänkt att bli något helt annat än tidigare försök.

Elon Musk bekräftar att arbetet har återupptagits, den här gången med ett tydligare mål: full kontroll över både hårdvara och mjukvara.

Tidigare versioner av Dojo föll på att de snabbt blev omsprungna av Nvidias lösningar, eller lades ner innan de ens hann bli klara. Det är en historia som Tesla nu vill skriva om.

Egna chip istället för nvidia

Kärnan i Dojo 3 är Teslas egna AI-chip, där den senaste versionen kallas AI5. Enligt uppgifter ska prestandan närma sig Nvidias Hopper-chip, men med betydligt lägre energiförbrukning.

Det är ett klassiskt ingenjörsresonemang: mindre värme, mindre el, mer kontroll.

Den stora skillnaden mot förr är att Tesla nu bygger hela systemet själva. Inga Nvidia-GPU:er, inga kompromisser. Det ger företaget större frihet, men också fullt ansvar om något går snett.

Det är lite som att bygga sin egen motor istället för att köpa en beprövad – modigt, men riskfyllt.