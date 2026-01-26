Det började med en inbjudan – sedan var hela kontoret exponerat

Det som ser ut som en helt vanlig inbjudan från OpenAI kan i själva verket vara början på ett intrång. Säkerhetsföretaget Kaspersky har avslöjat hur bedragare utnyttjar funktionen ”invite your team” för att lura företag och anställda på känslig information, skriver Techradar.

Tricket är lika enkelt som obehagligt. Bedragarna skapar ett konto, döper sin organisation till något som innehåller länkar eller telefonnummer och skickar sedan inbjudningar via OpenAI:s egna system.

Resultatet: mejl som kommer från legitima OpenAI-adresser och därför ser äkta ut även för vana mottagare.

När mejl följs av telefonsamtal

I många fall stannar det inte vid ett mejl. Kort därefter ringer någon upp – så kallad vishing – och stressar mottagaren till att agera snabbt. Det kan handla om påstådda abonnemangsavgifter, märkliga förnyelser eller erbjudanden som ska få mottagaren att klicka, ringa eller lämna ut uppgifter.

Kaspersky menar att just företag är extra utsatta, eftersom flera anställda kan få samma falska inbjudan samtidigt. Det skapar förvirring och ökar risken att någon nappar.