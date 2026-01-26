Det börjar med ett oskyldigt mejl, men kan sluta med att hela företaget öppnar dörren för bedragare och digitalt kaos.
Det började med en inbjudan – sedan var hela kontoret exponerat
Det som ser ut som en helt vanlig inbjudan från OpenAI kan i själva verket vara början på ett intrång. Säkerhetsföretaget Kaspersky har avslöjat hur bedragare utnyttjar funktionen ”invite your team” för att lura företag och anställda på känslig information, skriver Techradar.
Tricket är lika enkelt som obehagligt. Bedragarna skapar ett konto, döper sin organisation till något som innehåller länkar eller telefonnummer och skickar sedan inbjudningar via OpenAI:s egna system.
Resultatet: mejl som kommer från legitima OpenAI-adresser och därför ser äkta ut även för vana mottagare.
Dataintrång kan ha drabbat 72 miljoner användare
Ett mejl spreds över världen och skapade oro. Miljoner Under Armour-kunder fick veta att deras personliga uppgifter kan vara på drift.
När mejl följs av telefonsamtal
I många fall stannar det inte vid ett mejl. Kort därefter ringer någon upp – så kallad vishing – och stressar mottagaren till att agera snabbt. Det kan handla om påstådda abonnemangsavgifter, märkliga förnyelser eller erbjudanden som ska få mottagaren att klicka, ringa eller lämna ut uppgifter.
Kaspersky menar att just företag är extra utsatta, eftersom flera anställda kan få samma falska inbjudan samtidigt. Det skapar förvirring och ökar risken att någon nappar.
Så skyddar du dig
Rådet från experterna är tydligt: lita inte blint på inbjudningar, även om de ser ut att komma från välkända plattformar. Kontrollera alltid länkar, ring aldrig nummer i misstänkta mejl och rapportera avvikelser direkt.
Tvåfaktorsautentisering är ett måste, men räcker inte alltid. Brandväggar, endpoint-skydd och vaksamhet är fortfarande det gamla, hederliga grundförsvaret – sådant som fungerade förr och fortfarande gör jobbet.
Bedrägeriet visar hur även välmenande samarbetsfunktioner kan bli verktyg för cyberbrott. Och att den största sårbarheten fortfarande är mänsklig tillit.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
