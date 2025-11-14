Fastighetsbolag dras med högsta vakanserna på 25 år

Vakansgraden för kontor har nått den högsta nivån på ett kvarts sekel.

Tillväxten i lokalytan har överträffat efterfrågan i flera geografiska områden – och företagens anpassning till distansarbete har permanent förändrat behovet av kontorsyta, enligt Riksbankens färska stabilitetsrapport.

Problemet begränsar sig inte till kontorsmarknaden. Även logistik- och hyresbostadssegmenten kämpar med ökade vakanser, vilket pressar fastighetssektorns kassaflöden från flera håll samtidigt.

Rabatterna växer när inflationen faller

Tillfälliga hyresrabatter vid nytecknade avtal förekommer nu i betydligt större omfattning än tidigare.

Det slår hårt mot företagens intäkter i ett läge där kompensation via indexerade hyreshöjningar krymper kraftigt – inflationen har sjunkit och ger inte längre samma automatiska intäktslyft.

Sammantaget begränsar dessa faktorer tillväxten i fastighetssektorns kassaflöden.

Om företagen dessutom baserar sina fastighetsvärderingar på alltför optimistiska antaganden om långsiktiga hyresintäkter riskerar tillgångspriserna att pressas nedåt, skriver Riksbanken.