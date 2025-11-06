Riksbankens bakslag – experterna oense om vad som händer nu

Utfallet på 3,1 procent låg över prognoserna på 2,9 procent och klart över Riksbankens bedömning på 2,7 procent, enligt SCB:s preliminära beräkning.

Även det energirensade måttet steg – från 2,7 till 2,8 procent. Analytikerna hade räknat med 2,6 procent, liksom Riksbanken.

Riksbankens inflationsmål är som bekant på 2 procent.

Danske Bank: ”Alla tillfälligheter på samma sida”

Danske Banks chefsekonom Susanne Spector ser ett mönster som oroar. De gånger inflationen överraskat under året har den överraskat uppåt, menar hon.

”Överraskningarna är asymmetriska på det sättet vilket i sig är skäl för oro”, säger hon till EFN och fortsätter:

”Det talar för att vi inte riktigt har grepp om inflationsmiljön och att det finns ett större underliggande pristryck än vad Riksbanken bedömer.”

Danske Bank ser nu en räntehöjning som mer trolig än en sänkning.