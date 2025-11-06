Ett dygn efter Riksbankens lugnande besked kom oktobersiffrorna. KPIF steg till 3,1 procent – över alla prognoser. Experterna har diametralt olika åsikter om vad det här betyder.
Riksbankens bakslag – experterna oense om vad som händer nu
Utfallet på 3,1 procent låg över prognoserna på 2,9 procent och klart över Riksbankens bedömning på 2,7 procent, enligt SCB:s preliminära beräkning.
Även det energirensade måttet steg – från 2,7 till 2,8 procent. Analytikerna hade räknat med 2,6 procent, liksom Riksbanken.
Riksbankens inflationsmål är som bekant på 2 procent.
Danske Bank: ”Alla tillfälligheter på samma sida”
Danske Banks chefsekonom Susanne Spector ser ett mönster som oroar. De gånger inflationen överraskat under året har den överraskat uppåt, menar hon.
”Överraskningarna är asymmetriska på det sättet vilket i sig är skäl för oro”, säger hon till EFN och fortsätter:
”Det talar för att vi inte riktigt har grepp om inflationsmiljön och att det finns ett större underliggande pristryck än vad Riksbanken bedömer.”
Danske Bank ser nu en räntehöjning som mer trolig än en sänkning.
Söderberg & Partners: Temporära effekter driver
Söderberg & Partners seniorstrateg Henrik Eriksson har en helt annan läsning.
Tjänstepriserna håller enligt honom uppe inflationen just nu, delvis som en kompensation för att andra varor ökat tidigare. Därtill kommer temporära effekter som korgomläggningen i KPI, som tillfälligt pressar upp siffrorna.
”Jag måste ändå säga att jag tror att man kan vara ganska lugn över den här siffran”, säger Eriksson till EFN – och pekar på att Riksbankens underliggande inflationsmått KPIF-PC låg på 1,7 procent senast det mättes.
Producentpriserna är låga, prisplanerna i detaljhandeln likaså. Från nästa år tror Eriksson att inflationen glider ner mot målet igen.
Då kommer fullständiga siffror
Viktor Munkhammar på Dagens Industri konstaterar att prognosavvikelsen var större för KPIF än för det energirensade måttet, vilket tyder på att det inte bara handlar om energikomponenten.
Riksbanken har varit tydlig med att ribban ligger högt för förändringar av styrräntan, oavsett riktning. Men enligt Spector får centralbanken nu ”ompröva sin trygghet” om att inflationen faller som väntat.
Oktobersiffran är enligt Danske Bank mindre volatil än sommarmånadernas mätningar.
Exakt vad som drev uppgången vet ingen än. Snabb-KPI innehåller inga detaljer om enskilda kategorier. De fullständiga uppgifterna publiceras först den 13 november.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
