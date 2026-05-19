Småspararfavoriten rusar på börsen – skuldoron kvarstår

Sammanslagningen skapar ett bolag med ett fastighetsvärde om cirka 47 miljarder kronor och runt 26 500 lägenheter, mer än dubbelt så stort som det näst största noterade bostadsbolaget på Nasdaq Stockholm.

Fusionen väntas ge synergier på minst 120 miljoner kronor per år och SBB:s intjäning till stamaktieägarna beräknas öka med 20 procent.

Pressad situation

Men bakom den positiva börsnyheten döljer sig en pressad skuldssituation. Nästa år väntas låneförfall på nära 12,7 miljarder kronor, varav 8 miljarder är direkt kopplade till moderbolaget SBB.

Blankningen i aktien har också ökat kraftigt till 15,4 procent av kapitalet, den högsta nivån på ett år, skriver Placera. Kursen har fallit med 90 procent de senaste fem åren.

Ska hanteras med försäljningar

Huvudspåret för att hantera låneförfallen är tillgångsförsäljningar om totalt cirka 10 miljarder kronor, snarare än att förlänga obligationslånen till 7–8 procents ränta.

En nyckel är ett lån som SBB gett till sitt innehav Nordiqus om cirka 5 miljarder kronor, där förhandlingar med delägaren Brookfield väntar.

”För Sveafastigheter är det en promenad i en trädgårdslund. Men för SBB är det lite mer av en utmaning”, säger vd Leiv Synnes till Placera.

Och utmaningarna slutar inte 2025, år 2029 löper ytterligare lån på 9,4 miljarder kronor ut för moderbolaget.

Affären väntas vara klar i september 2026.