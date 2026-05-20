Kreditlättnader drev bostadsmarknaden till rekordnivå

Säljvolymen uppgick till 55,7 miljarder kronor under månaden, en ökning med 20,2 procent jämfört med april 2025.

Jämfört med mars i år steg omsättningen med 9 procent, ett ovanligt mönster eftersom april normalt innebär lägre aktivitet till följd av påskledigheten, skriver Hemnet.

Kreditlättnader öppnar upp

En central förklaring till uppgången är de förändrade kreditrestriktionerna som trädde i kraft tidigare i år. Lättnaderna har stärkt köparnas köpkraft och gjort det enklare för köpare och säljare att mötas kring priset enligt Hemnet.

”Det är en väntad effekt av de lättade kreditrestriktionerna. När fler köpare kan betala lite mer blir det också lättare för köpare och säljare att mötas prismässigt, vilket bidrar till både stigande priser och fler försäljningar. Om utvecklingen fortsätter i samma riktning kan vi mycket väl få se en ny historisk toppnotering under året”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet i en kommentar.

Det absoluta rekordet är alltjämt september 2021, då bostäder såldes för drygt 65 miljarder kronor, men med det nuvarande tempot kan en ny all-time-high vara inom räckhåll redan under 2026.

Svagare för Hemnet

Trots den starka marknaden minskade Hemnets egna nettoomsättning i april med 21 procent till 116,6 miljoner kronor, enligt bolagets preliminära siffror.

Minskningen förklaras dock av bolaget med en redovisningseffekt kopplad till den nya modellen ”Sälj först, betala sen”, som lanserades nationellt den 30 mars och innebär att intäkter bokförs vid försäljningstillfället snarare än vid publicering.

Den genomsnittliga intäkten per betald annons ökade samtidigt med 11 procent till 9 104 kronor, vilket enligt Hemnet speglar den underliggande affärsutvecklingen bättre än omsättningssiffran.