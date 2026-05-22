22 maj
2026

Japan nära gränsen – bromsar lånen

Miljardsatsning i Umeå spårar ur – avtal rivs upp efter tvist

Umeå Hamns projekt försenas på grund av tvist med leverantören. (Foto: Umeå Hamn / Pressbild)
Johan Colliander

Byggprojektet på Norra kajen i Umeå hamn har drabbats av ett allvarligt bakslag. Entreprenören Nyab och det kommunala bolaget Umeå Hamn AB har hamnat i en bitter tvist om betalning, vilket lett till att avtalet rivits upp och bygget nu riskerar att försenas med upp till ett år.

Det var i mars förra året som Nyab tilldelades uppdraget att bygga om och bygga ut Norra kajen, ett kontrakt värt 164 miljoner kronor.

Projektet ingår i ett större miljardprojekt för att modernisera hamnen i Holmsund, strax söder om Umeå, och anpassa den för moderna fartyg och större godsvolymer.

Men arbetet lade av i slutet av mars i år efter att en konflikt uppstått om vilket arbete som faktiskt utförts och huruvida Nyab fått rätt betalt.

Hävning och mothävning

I början av maj hävde Nyab avtalet med hänvisning till utebliven ersättning. Hamnbolaget svarade med en mothävning och vägrar betala de belopp som entreprenören kräver.

”Vi menar att vi solklart har utfört de arbeten som tvisten gäller, säger Mattias Broström, affärsområdeschef på Nyab, till SVT.

Umeå Hamn uppger å sin sida att man inte förstår kraven och därför inte kan betala. Exakt hur stora belopp tvisten gäller vill ingen av parterna uppge.

Skjuts upp med ett år

Nu tvingas hamnbolaget upphandla en ny entreprenör för att slutföra bygget av Norra kajen, som ursprungligen skulle ha stått klart till hösten 2026. Vice vd Mikael Isaksson säger till SVT att det arbete som återstår borde kunna genomföras på ett år.

”Vi håller på att jobba fram ett upphandlingsunderlag, säger han.

Det andra projektet i hamnen, där Nyab också är verksamma, påverkas inte av konflikten och fortgår som planerat.

Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Norden och hanterar 2,6 miljoner ton gods per år.

Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

