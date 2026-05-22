Miljardsatsning i Umeå spårar ur – avtal rivs upp efter tvist

Det var i mars förra året som Nyab tilldelades uppdraget att bygga om och bygga ut Norra kajen, ett kontrakt värt 164 miljoner kronor.

Läs även: Logistea dumpar A-aktien – Arnhults makt decimeras. Realtid

Projektet ingår i ett större miljardprojekt för att modernisera hamnen i Holmsund, strax söder om Umeå, och anpassa den för moderna fartyg och större godsvolymer.

Men arbetet lade av i slutet av mars i år efter att en konflikt uppstått om vilket arbete som faktiskt utförts och huruvida Nyab fått rätt betalt.

Hävning och mothävning

I början av maj hävde Nyab avtalet med hänvisning till utebliven ersättning. Hamnbolaget svarade med en mothävning och vägrar betala de belopp som entreprenören kräver.

”Vi menar att vi solklart har utfört de arbeten som tvisten gäller, säger Mattias Broström, affärsområdeschef på Nyab, till SVT.

Läs även: Tufft för försvarsjätten när flyget försvinner. Dagens PS

ANNONS

Umeå Hamn uppger å sin sida att man inte förstår kraven och därför inte kan betala. Exakt hur stora belopp tvisten gäller vill ingen av parterna uppge.