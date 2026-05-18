Sveafastigheter och KlaraBo går samman – blir störst på börsen

Sammanslagningen mellan SBB:s (börskurs SBB) kärninnehav, Sveafastigheter, och KlaraBo sker i två steg. Först förvärvar KlaraBo en portfölj med cirka 4 100 lägenheter från SBB, betalda med nyemitterade KlaraBo-aktier.

Sedan absorberas KlaraBo av Sveafastigheter i en fusion där KlaraBos aktieägare får nio Sveafastigheter-aktier för varje 22 KlaraBo-aktier de äger.

Resultatet blir ett bolag med fastighetsvärde om cirka 47 miljarder kronor och runt 26 500 lägenheter. mer än dubbelt så stort som det näst största noterade bostadsbolaget på Nasdaq Stockholm.

Kan göra stora besparingar

Bolagen räknar med att fusionen frigör besparingar om minst 120 miljoner kronor per år, framför allt genom att slå ihop fastighetsförvaltning, administration och finansiering.

För SBB, som är storägare i Sveafastigheter, innebär affären också att ett dyrbart samarbetsavtal med Morgan Stanley upphör, ett avtal som kostat 13 procent i årlig ränta.

Sammantaget väntas SBB:s intjäning till stamaktieägarna öka med 20 procent, uppger bolaget.

”Vi fortsätter SBB:s transformation mot ett mer transparent bolag med fullt fokus på våra tre kärninnehav”, säger SBB:s vd Leiv Synnes i en kommentar.