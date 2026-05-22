Logistea dumpar A-aktien – Arnhults makt decimeras

Styrelsen fattade beslutet i enlighet med bestämmelser i bolagsordningen som godkändes på årsstämman den 8 maj.

Enligt pressmeddelandet från Logistea sker omvandlingen med siktet på att locka fler institutionella och utländska ägare, samt att stärka bolagets rating kopplad till bolagsstyrning.

Omvandlingen innebär att Rutger Arnhults röstandel faller med tio procentenheter, från 31 till 21 procent, enligt ägardatatjänsten Holdings till.

Hans aktiepost är värderad till nästan 1,5 miljarder kronor och motsvarar 20 procent av kapitalet.

Välkomnas av ägarna

Fastighetsmiljardären välkomnar trots det minskade inflytandet beslutet.

”Detta är en förändring som medför positiva effekter för Logistea, skriver han i ett sms till Dagens industri, och tillägger att ett brett ägande, såväl svenskt som utländskt, och en stark rating är viktigt för att uppnå goda lånevillkor på obligationsmarknaden.

Även Gabriel Cronstedt, grundare och vice vd för näst största ägaren Nordika, ställer sig bakom draget. Han uppger till Di att omvandlingen stöttades till hundra procent på stämman, och att två aktieslag upplevts som begränsande för nordiska och internationella investerare. Nordikas röststyrka sjunker från 16,52 till 14,42 procent.