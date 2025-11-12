Realtid
60 tjänster bort när Castellums vd slaktar kostymen

60
Fyra toppchefer får lämna när Castellum stuvar om. Mannen på bild är inte en av dem. (Foto: Caisa Rasmussen/TT/Canva)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Ledningsgruppen krymper från 13 till 10. Huvudkontoret bantas med 60 tjänster. Men neddragningarna är bara början – vd Pål Ahlsén ifrågasätter om Castellum ens ska finnas i nuvarande form.

Castellum (börskurs Castellum) meddelade på tisdagen att ledningsgruppen minskas från 13 till 10 roller. Samtidigt berörs cirka 60 tjänster på huvudkontoret – 45 anställda och 15 konsulter.

Fyra tunga namn lämnar: CFO Jens Andersson, investeringschef Kristina Sawjani, chefsjurist Malin Löveborg och COO Sebastian Schlasberg.

”Vi anpassar kostymen som blivit för stor. Det är tuffa, men nödvändiga förändringar”, säger Castellums vd Pål Ahlsén i ett pressmeddelande.

Åtgärderna beräknas ge årliga kostnadsbesparingar på cirka 50 miljoner kronor, med full effekt under 2026.

Dessutom tas bonusprogrammet för samtliga anställda bort från och med nästa år. Fackliga förhandlingar har inletts.

En miljard i kostnader

Bolagets uthyrnings- och fastighetsadministration uppgår till 768 miljoner kronor på rullande tolv månader, skriver Dagens Industri.

Lägg till central administration på 240 miljoner och totalen landar på en miljard kronor årligen – 10,5 procent av hyresintäkterna.

Ahlsén har tidigare sagt till Fastighetsnytt att Castellum ska spara på färre interna möten, färre konsulter och färre tidningsprenumerationer. Mer än en halv miljon ska sparas enbart på tidningar.

Castellums uthyrning pressas

Vakansgraden fortsatte uppåt under tredje kvartalet och nådde 10,3 procent, jämfört med 9,6 procent kvartalet innan.

Tomma lokaler innebär att bolaget går miste om potentiella hyresintäkter på omkring en miljard kronor.

”För oss är det bara fokus på uthyrning. Uthyrning, uthyrning, uthyrning. Det är där potentialen finns”, har Ahlsén tidigare sagt till EFN.

Nettouthyrningen var visserligen positiv under tredje kvartalet med 16 miljoner kronor, men för årets första nio månader uppgår den till minus 166 miljoner.

Uppsägningarna har varit ”långt fler än nyuthyrningarna”, konstaterade Ahlsén i sitt vd-ord för tre veckor sedan.

”Skalfördelar en ren myt”

I samband med tredje kvartalsrapporten gick Ahlsén längre – och ifrågasatte själva grundidén bakom Castellums storlek.

”Skalfördelar i fastigheter är en ren myt”, sade han till EFN.

Bolaget äger 677 fastigheter i Sverige, Danmark och Finland till ett sammanlagt värde om 137 miljarder kronor. Men storleken skapar inte det värde som många trott.

”Fördelarna var större förr, för att kunna få kreditrating och tillgång till de internationella kapitalmarknaderna behövde man vara stor”, sade Ahlsén till Fastighetsnytt.

På frågan om bolaget kan delas upp svarade han: ”Möjligheterna är stora att dela upp Castellum.”

33 procents substansrabatt

Castellums aktie har tappat 16 procent det senaste året och handlas med en substansrabatt på 33 procent, enligt EFN.

Börsvärdet ligger 30 procent lägre än det bokförda substansvärdet, skriver DI.

Ahlsén, som tillträdde i augusti efter en turbulent rekryteringsprocess, kallar strategin för ”back to basics”, enligt tidningen.

”Många bäckar små. Vänder man på alla stenar hittar man mycket som går att förbättra”, säger Ahlsén till Fastighetsnytt.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

