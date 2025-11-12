60 tjänster bort när Castellums vd slaktar kostymen

Castellum (börskurs Castellum) meddelade på tisdagen att ledningsgruppen minskas från 13 till 10 roller. Samtidigt berörs cirka 60 tjänster på huvudkontoret – 45 anställda och 15 konsulter.

Fyra tunga namn lämnar: CFO Jens Andersson, investeringschef Kristina Sawjani, chefsjurist Malin Löveborg och COO Sebastian Schlasberg.

”Vi anpassar kostymen som blivit för stor. Det är tuffa, men nödvändiga förändringar”, säger Castellums vd Pål Ahlsén i ett pressmeddelande.

Åtgärderna beräknas ge årliga kostnadsbesparingar på cirka 50 miljoner kronor, med full effekt under 2026.

Dessutom tas bonusprogrammet för samtliga anställda bort från och med nästa år. Fackliga förhandlingar har inletts.

En miljard i kostnader

Bolagets uthyrnings- och fastighetsadministration uppgår till 768 miljoner kronor på rullande tolv månader, skriver Dagens Industri.

Lägg till central administration på 240 miljoner och totalen landar på en miljard kronor årligen – 10,5 procent av hyresintäkterna.

Ahlsén har tidigare sagt till Fastighetsnytt att Castellum ska spara på färre interna möten, färre konsulter och färre tidningsprenumerationer. Mer än en halv miljon ska sparas enbart på tidningar.