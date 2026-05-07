Oscar Properties grundare Oscar Engelbert har förhörts av Ekobrottsmyndigheten och delgetts misstanke om brott. Misstankarna rör oredlighet mot borgenär, bokföringsbrott och dubbla pantsättningar.
Engelbert misstänks för grova ekobrott – hot om fängelse
Brotten bedöms som grova, uppger statsåklagare Carl Asterius till Expressen.
”Han är förhörd och delgiven misstanke om brott”, säger han till tidningen.
Åklagaren vill inte precisera i vilka fall Engelbert delgetts misstanke, men bekräftar att flera förhör hållits med berörda, däribland vittnen.
Enligt källor med insyn i utredningen kan straffvärdet, om åtal väcks och dom fälls, landa på mellan 3,5 och 4 års fängelse. En del av misstankarna väntas inte utredas vidare, i stället koncentrerar EBM arbetet till de fall där åtalsutsikterna bedöms som starkast.
Engelberts försvarare advokat Filip Rydin bekräftar att hans klient delgetts misstanke.
”Vi har väntat på det här och varit angelägna om att komma till tals. Det är ingen överraskning, säger Rydin till Expressen.
Enligt Rydin har hans klient svarat lugnt och samlat på åtalet. Oscar Engelbert förnekar även brott.
Kollaps och brottsanmälningar
Utredningen är en följd av kollapsen för Engelberts fastighetsimperium. Oscar Properties gick i konkurs i oktober 2024, och ett drygt år senare öppnade EBM förundersökning.
Bakgrunden är anmälningar från Skatteverket och flera konkursförvaltare, som granskat bolag kopplade till det tidigare börsnoterade Oscar Properties samt Engelberts privata ägarbolag Parkgate med dotterbolag.
Konkursförvaltaren Lars Wiking har tidigare dokumenterat att Oscar Properties saknade betalningsförmåga redan i september 2023.
Trots detta ska betalningar ha förts över till Engelbert personligen, något anmälarna menar saknade rättslig grund.
Till de ekonomiska motgångarna hör även en nyligen rapporterad dubbelsmäll i kammarrätten: i två skattemål kräver staten via Skatteverket sammanlagt 32 miljoner kronor av Engelbert i egenskap av tidigare företrädare för två skuldsatta Oscar Properties-bolag.
Förlikade med Norion efter långdragen tvist
Under den pågående utredningen har Engelbert även avslutat en uppmärksammad tvist med Norion Bank, kontrollerat av fastighetsmagnaten Erik Selin.
Konflikten nådde sin kulmen i mars förra året, när banken polisanmälde Engelbert för bland annat utpressning och förtal, en anmälan som senare lades ned.
Engelbert svarade med en stämningsansökan på 200 miljoner kronor, som drogs tillbaka efter att nödvändiga avgifter inte betalades.
I januari nådde parterna en förlikning, stadfäst av Göteborgs tingsrätt. Engelbert ska betala totalt 26 miljoner kronor i sex delposter fram till sommaren 2028. I samband med uppgörelsen hävdes den tidigare kvarstaden på hans tillgångar.
Oscar Properties är mest känt för Norra tornen i Vasastan och bostadskomplexet 79&Park på Östermalm i Stockholm.