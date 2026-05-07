Engelbert misstänks för grova ekobrott – hot om fängelse

Brotten bedöms som grova, uppger statsåklagare Carl Asterius till Expressen.

”Han är förhörd och delgiven misstanke om brott”, säger han till tidningen.

Åklagaren vill inte precisera i vilka fall Engelbert delgetts misstanke, men bekräftar att flera förhör hållits med berörda, däribland vittnen.

Enligt källor med insyn i utredningen kan straffvärdet, om åtal väcks och dom fälls, landa på mellan 3,5 och 4 års fängelse. En del av misstankarna väntas inte utredas vidare, i stället koncentrerar EBM arbetet till de fall där åtalsutsikterna bedöms som starkast.

Engelberts försvarare advokat Filip Rydin bekräftar att hans klient delgetts misstanke.

”Vi har väntat på det här och varit angelägna om att komma till tals. Det är ingen överraskning, säger Rydin till Expressen.

Enligt Rydin har hans klient svarat lugnt och samlat på åtalet. Oscar Engelbert förnekar även brott.

Kollaps och brottsanmälningar

Utredningen är en följd av kollapsen för Engelberts fastighetsimperium. Oscar Properties gick i konkurs i oktober 2024, och ett drygt år senare öppnade EBM förundersökning.

Bakgrunden är anmälningar från Skatteverket och flera konkursförvaltare, som granskat bolag kopplade till det tidigare börsnoterade Oscar Properties samt Engelberts privata ägarbolag Parkgate med dotterbolag.

Konkursförvaltaren Lars Wiking har tidigare dokumenterat att Oscar Properties saknade betalningsförmåga redan i september 2023.

Trots detta ska betalningar ha förts över till Engelbert personligen, något anmälarna menar saknade rättslig grund.

Till de ekonomiska motgångarna hör även en nyligen rapporterad dubbelsmäll i kammarrätten: i två skattemål kräver staten via Skatteverket sammanlagt 32 miljoner kronor av Engelbert i egenskap av tidigare företrädare för två skuldsatta Oscar Properties-bolag.