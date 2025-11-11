7,5 miljoner kvar av miljardaffären – nu kräver Serneke ersättning

Av 1,1 miljarder kronor i köpeskilling finns 7,5 miljoner kvar. Det visar bouppteckningen efter att tyska Mutares köp av Serneke Sverige slutade i konkurs bara veckor efter affären i november 2024.

Köparbolaget PM Gold Acquisition har skulder på 1 055 miljoner kronor till Ola Sernekes Törnskogen. Samtidigt finns bara 7,5 miljoner kronor kvar i tillgångar.

Skiljetvist om giltigheten

Konkursförvaltaren Jonas Premfors står nu inför frågan: vem ska få de pengar som finns?

”Just nu finns bara en borgenär, Törnskogen. Vi får se om tvisten mynnar ut i att de inte har någon fordran, eller att den fordran uppgår till något annat belopp,” säger han till Dagens Industri.

Mellan Mutares och Törnskogen pågår en skiljetvist om huruvida aktieöverlåtelsen ens är giltig. Mutares kan ha krav mot Törnskogen – eller tvärtom.

”Drabbat väldigt många”

I ett mejl till DI skriver Ola Serneke att Törnskogen kräver ersättning för köpeskillingen, ränta och för att Mutares ”underfinansierat” Serneke Sverige.

”Mutares beslut att sätta Serneke Sverige i konkurs har orsakat stor värdeförstöring och drabbat väldigt många parter”, skriver han.

Mutares uppger att bolaget inte kommenterar pågående processer. Tvisten väntas pågå större delen av nästa år.