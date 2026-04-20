Göteborg får ännu en skyskrapa – efter Draken och Karlatornet

Ancora längst till höger ska resa sig vid Järntorget och bli Göteborgs nästa höghusprofil. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling

Göteborg fortsätter bygga på höjden. Efter Draken och det som många redan döpt till stadens eget blixtlås – Karlatornet – är det dags igen. Nu planeras ännu en skyskrapa vid Järntorget.

Ännu en pusselbit i nya skyline

Bakom projektet står Stena Fastigheter, och arkitekten är Gert Wingårdh. Huset, som fått namnet Ancora, blir 23 våningar och cirka 93 meter högt. Inte Manhattan, men tillräckligt för att sticka ut i en stad som länge tyckt att 16 våningar räcker gott.

Placeringen är strategisk. Masthuggskajen håller på att bli Göteborgs svar på en modern skyline, med Drakenhotellet, Global Business Gate och nu Ancora som nya markörer längs älven. Det som tidigare var hamn och transportyta håller på att bli vykort.

Gert Wingårdh ser miljötrenden i arkitektbranschen. Foto: Anders Frick
Gert Wingårdh får till slut bygga sin gamla idé från 1985. Foto: Anders Frick

En idé som tog 40 år

Wingårdh själv har väntat länge.

”Jag föreslog ett höghus här redan 1985, så det har tagit en livstid.”

Den här gången blev det av. Resultatet är ett hus med rundade hörn, terrasser och en fasad i oxiderad koppar. Mindre glaslåda, mer pondus.

Premiumkontor trots motvind

Stena Fastigheter tror enligt GP uppenbart fortfarande på kontoret, trots hybridjobb och svajig marknad.

”Vi har sett att hyresgäster vill ha kontor på rätt ställe, i attraktiva och hållbara hus.”

Planen är byggstart kring årsskiftet 2026/2027 och inflyttning runt 2029/2030.

Göteborg ber inte om ursäkt längre

Slutsatsen är enkel: Göteborg har slutat be om ursäkt för att bygga högt. Och det verkar inte vara sista gången.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

