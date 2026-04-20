Göteborg får ännu en skyskrapa – efter Draken och Karlatornet

En idé som tog 40 år

Wingårdh själv har väntat länge.

”Jag föreslog ett höghus här redan 1985, så det har tagit en livstid.”

Den här gången blev det av. Resultatet är ett hus med rundade hörn, terrasser och en fasad i oxiderad koppar. Mindre glaslåda, mer pondus.

ANNONS

Läs även: Vd:n om stora hyresstriden – ”De vill knäcka en konkurrent”

Premiumkontor trots motvind

Stena Fastigheter tror enligt GP uppenbart fortfarande på kontoret, trots hybridjobb och svajig marknad.

”Vi har sett att hyresgäster vill ha kontor på rätt ställe, i attraktiva och hållbara hus.”

Planen är byggstart kring årsskiftet 2026/2027 och inflyttning runt 2029/2030.

Göteborg ber inte om ursäkt längre

Slutsatsen är enkel: Göteborg har slutat be om ursäkt för att bygga högt. Och det verkar inte vara sista gången.

Läs även: Striden om hyror och makt trappas upp

ANNONS