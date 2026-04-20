Göteborg fortsätter bygga på höjden. Efter Draken och det som många redan döpt till stadens eget blixtlås – Karlatornet – är det dags igen. Nu planeras ännu en skyskrapa vid Järntorget.
Göteborg får ännu en skyskrapa – efter Draken och Karlatornet
Ännu en pusselbit i nya skyline
Bakom projektet står Stena Fastigheter, och arkitekten är Gert Wingårdh. Huset, som fått namnet Ancora, blir 23 våningar och cirka 93 meter högt. Inte Manhattan, men tillräckligt för att sticka ut i en stad som länge tyckt att 16 våningar räcker gott.
Placeringen är strategisk. Masthuggskajen håller på att bli Göteborgs svar på en modern skyline, med Drakenhotellet, Global Business Gate och nu Ancora som nya markörer längs älven. Det som tidigare var hamn och transportyta håller på att bli vykort.
En idé som tog 40 år
Wingårdh själv har väntat länge.
”Jag föreslog ett höghus här redan 1985, så det har tagit en livstid.”
Den här gången blev det av. Resultatet är ett hus med rundade hörn, terrasser och en fasad i oxiderad koppar. Mindre glaslåda, mer pondus.
Premiumkontor trots motvind
Stena Fastigheter tror enligt GP uppenbart fortfarande på kontoret, trots hybridjobb och svajig marknad.
”Vi har sett att hyresgäster vill ha kontor på rätt ställe, i attraktiva och hållbara hus.”
Planen är byggstart kring årsskiftet 2026/2027 och inflyttning runt 2029/2030.
Göteborg ber inte om ursäkt längre
Slutsatsen är enkel: Göteborg har slutat be om ursäkt för att bygga högt. Och det verkar inte vara sista gången.
