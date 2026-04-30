Det norska projektet lovade havsutsikt och lyxlägenheter. Mennu har det gått i konkurs under tyngden av stigande kostnader och utebliven finansiering.
Fastighetsutvecklare i konkurs – halv miljard saknades
Konkursen riktas mot det norska Drammensbaserade byggföretaget Nøsted och drabbar både moderbolaget Nøsted och dotterbolaget Nøsted Brygge Bolig.
Enligt konkursförvaltaren Andreas S. Christensen, delägare på Ro Sommernes advokatbyrå, uppgår moderbolagets skulder till 665 miljoner norska kronor, medan dotterbolaget har skulder på 538 miljoner norska kronor, rapporterar Dagens Næringsliv. Det slutliga beloppet är ännu inte fastställt.
Startades av före detta IT-entrepenör
Projektet, som initierades av Jan Erik Hansen, tidigare ägare till IT-företaget Computerland Norge som såldes till Umoe-gruppen 2006, omfattade cirka 90 lägenheter, delvis riktade mot den exklusiva marknaden. Den dyraste lägenheten prissattes till 28 miljoner kronor.
”Företaget har själva uppgett att de inte har kunnat nå en överenskommelse med banken. De har inte kunnat säkra ytterligare finansiering, säger Christensen till DN.
Årsredovisningen för 2024 visar att bolaget saknade ordinarie rörelseintäkter och att tillgångarna i huvudsak bestod av fastigheter och koncerninterna lån. Skulden ökade kraftigt till totalt 621 miljoner norska kronor, varav nästan 599 miljoner utgjordes av skulder till kreditinstitut.
En bransch under press
Konkursen är inte ett isolerat fall.
Fastighetssektorn i Norge har under det senaste året seglat upp som en tydlig krisbransch.
Under 2025 ökade antalet fastighetskurser med hela 67 procent, och under hösten noterades närmast explosionsartad ökningstakt till följd av en långvarigt stillastående fastighetsmarknad.
Trenden var tydlig redan hösten 2025. Enbart under september ökade konkurserna i den norska fastighetsbranschen med 158 procent jämfört med september 2024.
”Det är ganska dramatiskt eftersom vi har politiker som vill att vi ska öka farten på bostadsbyggandet igen”, sa Tone Tellevik Dahl, vd för Norsk Eiendom, till DN i höstas.
Kari Mette Almskog, vd för Dun & Bradstreet i Norge, pekade på en strukturell förklaring: fastighetsbranschen har historiskt sett haft få konkurser, men en lång period med höga räntor och stigande byggkostnader har nu fått branschen att knäckas.
”Tidigare har fastighetsbranschen undkommit, men är nu den bransch som drabbas hårdast”, sade Almskog till Dagens Näringsliv.