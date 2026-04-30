Fastighetsutvecklare i konkurs – halv miljard saknades

Konkursen riktas mot det norska Drammensbaserade byggföretaget Nøsted och drabbar både moderbolaget Nøsted och dotterbolaget Nøsted Brygge Bolig.

Enligt konkursförvaltaren Andreas S. Christensen, delägare på Ro Sommernes advokatbyrå, uppgår moderbolagets skulder till 665 miljoner norska kronor, medan dotterbolaget har skulder på 538 miljoner norska kronor, rapporterar Dagens Næringsliv. Det slutliga beloppet är ännu inte fastställt.

Startades av före detta IT-entrepenör

Projektet, som initierades av Jan Erik Hansen, tidigare ägare till IT-företaget Computerland Norge som såldes till Umoe-gruppen 2006, omfattade cirka 90 lägenheter, delvis riktade mot den exklusiva marknaden. Den dyraste lägenheten prissattes till 28 miljoner kronor.

”Företaget har själva uppgett att de inte har kunnat nå en överenskommelse med banken. De har inte kunnat säkra ytterligare finansiering, säger Christensen till DN.

Årsredovisningen för 2024 visar att bolaget saknade ordinarie rörelseintäkter och att tillgångarna i huvudsak bestod av fastigheter och koncerninterna lån. Skulden ökade kraftigt till totalt 621 miljoner norska kronor, varav nästan 599 miljoner utgjordes av skulder till kreditinstitut.